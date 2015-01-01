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कांस्टेबल भर्ती-2019:जिले के 4 केंद्रों पर आज से 3 दिन 6 पारियों में होगी परीक्षा, 13824 परीक्षार्थी पंजीकृत

चित्तौड़गढ़2 दिन पहले
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  • परीक्षा की तैयारी पूर्ण, तीनों दिन इंटरनेट सेवाएं बंद रखने को गलत बताया

प्रदेश में 6 से 8 नवंबर तक होने वाली कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा-2019 को लेकर पुलिस-प्रशासन चाक चौबंद हो गया। जिले में 4 परीक्षा केंद्रों पर 6 पारियों में 13824 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जिले में चार केंद्रों मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार, शहर में रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित भुवनभानू जैन गुरुकुल, बालिका उमावि शहर और शहीद मेजर नटवरसिंह शक्तावत राउमावि पर परीक्षा होगी।

एएसपी मुख्यालय सरितासिंह ने बताया कि परीक्षा एक कंपनी के निर्देशन में होगी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगी। सभी केंद्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 2-2 इंफ्रारेड थर्मामीटर, हैंड सैनेटाइजर्स सहित मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को सर्जिकल मास्क ही पहन कर आना होगा। हर पारी के बाद नगर परिषद के सहयोग से केंद्र को सेनेटाइज कराया जाएगा।

पुलिस की ओर से केंद्र इंचार्ज भी डिप्टी और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को बनाया गया है। एसपी दीपक भार्गव के निर्देशन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में तीनों दिन इंटरनेट सेवाएं बंद रहने की चर्चाओं को गलत बताया। यदि कोई गडबड़ी सामने आई तो नेट सेवाएं बंद की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 5438 पदों पर 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं।

सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए जैमर, आधा से दो घंटे पहले प्रवेश देंगे, कहीं गड़बड़ी हुई तो बंद करेंगे नेट सेवा

सभी केंद्रों पर मोबाइल जैमर रहेंगे। प्रथम पारी का सुबह 9 से 11 बजे तक होगा। जिसके लिए परीक्षार्थी को केंद्र पर सुबह 7 से 8.30 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी पारी का समय दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। इसमें दोपहर एक से 2.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा अवधि में शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक़्त नियमों की पूरी जानकारी कर लें। ताकि कोई

परेशानी ना हो। परीक्षक को ओएमआर सीट सौंपने के बाद ही कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल प्रबंधन व उनका स्टाफ एवं टीसीएस कंपनी के प्रतिनिधि भी केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं लेकर जाएंगे। सिर्फ सेंटर मैनेजर व केंद्र प्रेक्षक को ही मोबाइल रखने की अनुमति होगी।

नकल रोकने के विशेष इंतजाम

ऐसे गिरोह पर एटीएस, एसओजी की टीमें रखेंगी निगरानी। लिखित परीक्षा के दिन हर अभ्यर्थी के दोनों अंगूठा का होगा उपयोग। बायोमैट्रिक थंब इंप्रेशन से होगी अभ्यर्थियों की पहचान। मेहंदी लगाने से हो सकती है महिला अभ्यर्थियों को परेशानी। अभ्यार्थियों अपने हाथ के दोनों अंगूठे स्वच्छ रखने के निर्देश। प्रति पारी प्रति केंद्र पर परीक्षार्थी मेवाड़ यूनिवर्सिटी 912 भुवनभानू जैन गुरुकुल स्कूल 504 शहीद मेजर नटवरसिंह शक्तावत स्कूल 432 बालिका उमावि शहर 456

4 दिन के लिए जयपुर-उदयपुर एग्जाम स्पेशल ट्रेन, सभी डिब्बे सैकंड सीटिंग

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने जयपुर-उदयपुर एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाई है। दोनों ओर से इसका पहला फेरा गुरुवार रात को शुरू हुआ। प्रदेश में 6 से 8 नवंबर तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने उदयपुर से जयपुर के बीच 5 से 8 नंवबर तक चार दिन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। जिसमें सभी डिब्बे सैकंड सीटिंग ही रखे गए और टिकट रिजर्वेशन से ही मिल रहे।

दोनों ओर से इस ट्रेन का स्टॉपेज चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, किशनगढ़ व फुलेरा है। ट्रेन नंबर 9623 उदयपुर-जयपुर उदयपुर से 11 बजे चलकर रात 1.15 पर चंदेरिया पहुंचेंगी। यहां मात्र दो मिनट ठहराव के बाद रवानगी लेकर सुबह 6.30 बजे जयपुर पहुंचेंगी। ट्रेन नंबर 9624 जयपुर-उदयपुर एग्जाम स्पेशल जयपुर से रात 9 बजे रवाना होकर रात में 2.15 बजे चंदेरिया पहुंचेगी। रेलवे के स्थानीय

आरक्षण केंद्र सुपरवाइजर एआरएस खान के अनुसार कोविड गाइडलाइन अनुसार इस ट्रेन में भी ऑनलाइन बुकिंग यानी रिजर्वेशन से ही टिकट कट रहे है। गुरुवार को पहले दिन उदयपुर-जयपुर फेरे में रेलवे काउंटर से ही करीब 80 टिकट बुक हुए। इनमें से ज्यादातर परीक्षार्थी ही है। दोनों दिशाओं से यह ट्रेन 8 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी।

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