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बेगूं से खबर:पारसोली पहुंची गुर्जर आंदोलन की आग, कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पांच घंटे जाम किया

चित्ताैड़गढ़2 घंटे पहले
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कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर जाम लगाने के दौरान जलते टायरों से उठता धुआं व तैनात पुलिस जाब्ता।
  • हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में 10 नवंबर तक मांगें नहीं मानने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पांच दिन से प्रदेश में चल रहे गुर्जर आंदोलन की आग पारसोली कंमाड क्षेत्र तक पहुंच गई। गुरुवार को गुर्जर समाज के लोग सड़क पर उतर आए। टायर जलाकर कोटा- चित्तौड़गढ़ हाईवे जाम कर दिया। करीब 5 घंटे तक जाम लगा रहा। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें 10 नवंबर तक मांगें मानने की मांग की। चेतावनी के बाद जाम खोला।

बेगूं डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन, गंगरार डीएसपी, बेगूं थानाधिकारी रतनसिंह, पारसोली थानाधिकारी संजय गुर्जर सहित बेगूं, पारसोली, बस्सी और चित्तौड़गढ़ से पुलिस जाब्ता पहुंचा। पारसोली थाने के पास कोटा-चित्तौड़गढ़ हाइवे पर सुबह सैकड़ों गुर्जर इकट्ठा हुए। कर्नल बैंसला के आह्वान पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। 5 घंटे हाईवे जाम होने से उदयपुर, अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़, कोटा, रावतभाटा, बेगूं, बूंदी आदि

मार्गों पर आने-जाने वाले यात्रियों को परेशान होना पड़ा। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस अधिकारियों ने गुर्जर समाज के लोगों से समझाकर शांत किया। कार्यवाहक एसडीएम गोपाल बंजारा को मुख्यमंत्री के नाम गुर्जर आंदोलन कमेटी ने ज्ञापन सौंपा। 10 नवंबर तक मांगें पूरी करने की सरकार को चेतावनी दी अन्यथा फिर से आंदोलन की बात कही।

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