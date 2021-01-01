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नेशनल अचीवमेंट सर्वे:पहली बार 10वीं के स्टूडेंट्स का बौद्धिक स्तर परखेंगे

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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इस बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे का दायरा बढ़ाया है। 2021 में होने वाले सर्वे में पहली बार 10वीं के विद्यार्थियों काे भी बौद्धिक स्तर परखा जाएगा। केंद्र सरकार के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में अब तक क्लास 3, 5 और 8 के स्टूडेंट्स के सीखने के स्तर की जांच होती थी।

कोविड-19 के चलते पिछले साल यह सर्वे नहीं हो पाया। अब स्कूल खुल चुके हैं और कोरोना का प्रकोप भी बेहद कम हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में यह सर्वे करवाने का फैसला किया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 12 नवंबर को होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर्वे में इस बार तीसरी, पांचवीं और आठवीं क्लास के साथ-साथ दसवीं कक्षा के स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल भी परखा जाएगा।

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