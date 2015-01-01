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खेती:अफीम खेती के लिए 477 गांवाें के 9970 किसानाें काे मिल चुके पट्टे, नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्यालय में किसानों को पट्टों का वितरण 9 नवंबर तक चलेगा

चित्तौड़गढ़2 दिन पहले
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नारकोटिक्स कार्यालय में अफीम पट्टा लेने के िलए आए किसान परिवार।

केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग अफीम नीति के तहत पात्र किसानों को पट्टा वितरण कर रहा है। पट्टा वितरण अब अंतिम चरण में है। भीलवाड़ा मार्ग स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय में संचालित तीनों खंड प्रथम, द्वितीय व तृतीय की ओर से किसानों के लिए मुखियाओं को पट्टे दिए जा रहे हैं। बेगूं क्षेत्र के किसानों का पट्टा वितरण कार्य भीलवाड़ा खंड कार्यालय की ओर से जारी है।

वर्ष 2020-21 के लिए नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्यालय में किसानों को पट्टों का वितरण 9 नवंबर तक चलेगा। चार नवंबर तक तीनों खंडों को मिलाकर अभी तक 477 गांव के 9970 किसानाें को पट्टे वितरित हाे चुके हैं। प्रथम खंड में 198 गांव के 3427 किसानों, द्वितीय खंड में 124 गांव के 2982 किसानों और तृतीय खंड के 155 गांव के 3059 किसानों को अब तक पट्टों का वितरण हाे चुका है।

अफीम नीति जारी होने के बाद गत 27 अक्टूबर से नारकोटिक्स विभाग द्वारा इस जिले में 15 हजार से अधिक अफीम किसानों के लिए वर्ष 2020 -21 के लिए पट्टों का वितरित शुरू किया था जो कि इस महीने की 10 नवंबर तक चलेगा। खंड प्रथम का पट्टा वितरण दो दिन पहले पूरा हो जाएगा।

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