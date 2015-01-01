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स्वरोजगार:महिला टेलर को निशुल्क प्रशिक्षण दिया स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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बड़ाैदा स्वरोजगार विकास संस्थान में महिला टेलर काे 30 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण दिया। समापन समाराेह के मुख्य अतिथि बीओबी सैंती शाखा प्रबंधक अशोक कुमार गजरानी थे। संस्थान के निदेशक ओमसिंह शेखावत, फैकल्टी संतोष शर्मा, सत्यनारायण कुमावत, सिलाई की मास्टर ट्रेनर अंतिम राणावत माैजूद रहे। डोमेन एसेसर कामिनी कश्यप एवं ईडीपी एसेसर मधु आमेरिया ने प्रशिक्षणार्थियों का मुल्यांकन एवं प्रमाणन किया। प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट दिए। निदेशक ओमसिंह शेखावत ने संस्थान द्वारा कराये जा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं प्रतिभागियों को समय का महत्व बताया।

गुणवत्ता के साथ कार्य करने पर जोर दिया प्रशिक्षण के उपरान्त निरन्तर अभ्यास कर एक सफल उद्यमी बनने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि अशोक कुमार गजरानी ने प्रशिक्षणार्थियो को इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर स्वरोजगार अपनाने पर जोर देते हुए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन देने का आश्वसन दिया। सिलाई एवं ईडीपी के साथ-साथ स्वरोजगार संबंधी विभिन्न गुर सिखाए गए। संस्थान द्वारा शीघ्र ही डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्ट, बकरी पालन, अचार पापड़ मसाला पाउडर, सिलाई एवं पार्लर के लिए भी शीघ्र प्रशिक्षण प्रारम्भ किए जाएंगे जिसके लिए आवदेन भरवाए जा रहे हैं।

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