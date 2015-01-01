पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Bhilwara
  • Chittorgarh
  • From Unemployed And Laborers To Candidates With Assets Worth 82 Crores, 3 Out Of 58 Candidates Do Not Have A Single Penny In The Name Of Property, 13 Candidates Are Millionaires.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पंचायतीराज चुनाव:बेरोजगार और मजदूरों से लेकर 82 करोड़ की संपत्ति वाले भी प्रत्याशी,58 में से 3 उम्मीदवारों के पास संपत्ति के नाम पर एक पैसा भी हाथ में नहीं, 13 प्रत्याशी करोड़पति हैं

चित्तौड़गढ़7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

जिले की सबसे बड़ी पंचायत जिला परिषद का प्रमुख बनने या चुनने के लिए 25 वार्डों में 58 उम्मीदवार इन दिनों गांव-गांव की खाक छान रहे हैं। इनमें एकदम बेरोजगार और मजदूर से लेकर करीब 82 करोड़ से अधिक की संपति वाले नेता-उधमी तक शामिल है। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के प्रथम चरण में जिले के तीन पंस क्षेत्रों कपासन, राशमी व भूपालसागर में मतदान 23 नवंबर को है लेकिन नामजदगी प्रक्रिया एक साथ ही होने से सभी 11 पंस क्षेत्रों में प्रचार व जनसंपर्क समान रूप से चल रहा है। चुनाव आयोग के नियम अनुसार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्रों के साथ अपनी संपति का लेखा-जोखा भी पेश किया।

जिला परिषद के 25 वार्डों के 58 में से अधिकांश लखपति प्रत्याशी तो है पर केवल 5 वार्ड ही ऐसे है, जिनमें करोडपति उम्मीदवार आमने-सामने है। यूं कुल 13 उम्मीदवार करोडपति है। जिप उम्मीदवार अपने वार्ड में प्रचार पर अधिकतम डेढ़ लाख रुपए खर्च कर सकता है पर पर तीन उम्मीदवार ऐसे, जिनके पास संपति के नाम पर एक पैसा भी हाथ में नहीं है।

कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर आंजना उम्र और संपदा दोनों में सबसे बड़े, 81.84 करोड़ की संपति बताई
निम्बाहेड़ा क्षेत्र में स्थित जिप वार्ड 18 से कांग्रेस प्रत्याशी मनोहरलाल आंजना ने नामांकन पत्र में अपनी कुल 81.84 करोड़ रुपए की चल-अचल संपति बताई। जो शेष सभी प्रत्याशियों की तुलना में कहीं गुना अधिक है। करीब 62 वर्षीय आंजना उम्र में भी सबसे बड़े है। अपने भाई सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के साथ उधमी होने के साथ मनोहर बरसों तक छोटीसादड़ी के प्रधान रह चुके। इस बार वे चित्तौड़गढ़ जिप के साथ निम्बाहेड़ा पंस का वार्ड भी लड़ रहे हैं। इनके अलावा वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी हीरीबाई 60 और वार्ड 5 से निर्दलीय शांतिबाई भी 56 वर्ष की है।

निर्दलीय ज्योतिरादित्य शर्मा उम्र और संपदा दोनों में सबसे छोटे, हाथ में कुछ नहीं
जिप वार्ड नंबर 1 राशमी क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योतिरादित्य शर्मा मात्र 21 वर्ष के अविवाहित बेरोजगार है। इन्होंने नामांकन पत्र में संपति शून्य दिखाई। इस तरह वे उम्र व संपदा दोनों ही मामलों में जिप के सभी 58 प्रत्याशियों में से सबसे छोटे हैं। उनके अलावा वार्ड 5 से कांग्रेस की 22 वर्षीय जीनल, वार्ड 8 से भाजपा की 22 वर्षीय बादाम और वार्ड 11 से कांग्रेस के 24 वर्षीय प्रकाश भी अभी अविवाहित है। प्रकाश सहित जिप चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशी मजदूर है। कांग्रेस के वार्ड 24 प्रत्याशी नरबू और वार्ड 3 से निर्दलीय मोहनकंवर उर्फ बिंदू कंवर ने भी अपनी संपति शून्य बताई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें