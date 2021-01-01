पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धर्म समाज:गुप्त नवरात्र 10 दिन के, माघी अमावस्या पर करेंगे तर्पण, मौनी अमावस्या 11 फरवरी को

चित्तौड़गढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • शुक्ल पक्ष व नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग होगा

माघ महीने में खास मानी गई मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है, जबकि अगले ही दिन 12 से माघ की गुप्त नवरात्र रहेगी। खास बात यह है कि फरवरी में शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा 15 की बजाए 16 दिन का है जबकि गुप्त नवरात्र इस बार 9 की बजाय दस दिन के होंगे। पंडितों का मत है कि शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग है, जो मंगलकारी रहेगा। इन योगों में की गई पूजा, दान-पुण्य और खरीद-फरोख्त विशेष फलदायी व समृद्धिकारक रहेगी।

माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। यह 11 फरवरी को सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगी। इस दिन मनु ऋषि का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। ऋषियों और पितरों के निमित्त की गई पूजा, जलार्पण व दान करने के लिए यह दिवस उत्तम फलदायी होता है। इस दिन पवित्र नदियाें में स्नान करने की भी परंपरा है।

12 फरवरी से मंदिरों में की जाएगी विशेष आराधना, भक्त उपवास भी करेंगे
माघ महीने में होने वाली गुप्त नवरात्र 12 से 21 फरवरी तक रहेगी। इस नवरात्र में देवी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। मां दुर्गा के कई भक्त नौ दिन उपवास रखकर सप्तशती व चालीसा आदि का पाठ कर विभिन्न प्रकार की साधनाएं करेंगे। यह नवरात्र शक्ति की पूजा के लिए खास मानी जाती है। पंडितों के अनुसार वर्ष में चार नवरात्र होती है।

इनमें शारदीय व चैत्र नवरात्र प्रकट और माघ व आषाढ़ में होने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस माह शुक्ल पक्ष 12 से 27 फरवरी तक 16 दिन का रहेगा। इस कारण गुप्त नवरात्र भी दस दिन के होंगे, जिनमें की गई पूजा, आराधना विशेष फलदायक रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser