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भर्ती:घर में घुसे आधा दर्जन बदमाश, भाई-बहन पर हमला, चार तोला सोने के गहने ले भागे

चित्ताैड़गढ़2 घंटे पहले
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अस्पताल में भर्ती हमले में घायल व्यक्ति।
  • राेलाहेड़ा गांव में वारदात, घायल भाई-बहन जिला अस्पताल में भर्ती

चंदेरिया क्षेत्र के रोलाहेड़ा गांव में बुधवार रात 12:30 बजे चोरों ने परिवार पर हमला कर घायल कर दिया। बदमाश चार तोला सोने के आभूषण लेकर भाग गए। रोलाहेड़ा गांव में आधा दर्जन से अधिक बदमाशाें ने घर में घुसकर मकान मालिक भैरूलाल जाट और बहन लहरीबाई के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। साेने की रामनामी, मादलिया सहित अन्य आभूषण लेकर भाग गए। घायल भाई-बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने वारदात की जानकारी चंदेरिया थाने में दी। पुलिस बदमाशाें की तलाश कर रही है।

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