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नगर पालिका चुनाव:पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और दो चेयरमैन दावेदारों सहित दो वार्डों में निर्दलीय उतरे पति-पत्नी हारे

बड़ीसादड़ी3 घंटे पहले
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  • बड़ीसादड़ी: वार्ड तीन में कांग्रेस प्रत्याशी काे 6 वोट और वार्ड 11 में पूर्व पार्षद को मिला एक वोट

नगर पालिका चुनाव के परिणाम काफी रोचक रहे। जिसमें जहां कई प्रमुख चेहरे चुनाव जीते तो कुछ हार भी गए। इनमें भाजपा के एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शामिल हैं। रविवार को मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 7 पर सबकी नजर थी जो सामान्य होने के साथ दोनों ओर से चेयरमैन दावेदारों के कारण सबसे हॉट सीट बनी थी।

यहां से कांग्रेस के निर्मल पितलिया ने भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी हेमंत डांगी को हराया। इस वार्ड में तीन निर्दलीय भी थे। वार्ड नंबर 21 में पूर्व नपा अध्यक्ष भाजपा के नक्षत्रमल धाकड़ मात्र 64 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। यहां कांग्रेस के सुनील कुमारसिंह जीते। भाजपा के बागी धर्मेंद्रसिंह पंवार 140 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के पूर्व नपा चेयरमैन दिलीप चौधरी वार्ड नंबर 11 से करीब 129 मतों से जीत गए। यहां उसके बागी व पूर्व पार्षद कालूराम व्यास को मात्र एक वोट मिला। वार्ड 14 में कांग्रेस ने चेयरमैन दावेदार मनोज बाबेल तो वार्ड 17 में पूर्व पार्षद नंदकिशोर सोनी चुनाव हार गए।

वार्ड 19 में रघुवीरसिंह झाला और 20 में उनकी पत्नी विष्णुकंवर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही हार गए। सबसे कम 198 वोट वाले वार्ड तीन से भाजपा नेता विनोद कंठालिया ने निर्दलीय जसराज को 7 वोट से हराया। यहां कांग्रेस के संजय मुणेत को केवल 6 वोट मिले। एक मात्र निर्दलीय दीपक नाहर वार्ड 9 से जीते, जो भाजपा के बागी थे। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस नगर अध्यक्ष मुस्तफा बोहरा व 18 से भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश जारोली चुनाव जीत गए।

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