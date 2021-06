Hindi News

Local

Rajasthan

Bhilwara

Chittorgarh

International Yoga Day Will Be Issued In 61 Post Offices Of Rajasthan, International Yoga Day Will Be Marked In Hindi And English With Pictures On Postage Stamp

डाक विभाग करेगा विशेष कैंसिलेशन स्टांप जारी: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान के 61 डाकघरों में होगा जारी, स्टांप पर होगा चित्र सहित हिंदी व इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंकित

चित्तौड़गढ़ 2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून को Be with Yoga, Be at Home के थीम के साथ किया जाएगा। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा देश के 810 प्रधान डाकघरों के माध्यम से सचित्र, हिंदी व इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंकित विशेष कैंसिलेशन स्टांप जारी किया जाएगा। यह अभी तक के सबसे विशाल फिलैटलिक आयोजन में से एक होगा। इस दौरान राजस्थान के 61 डाकघरों में यह स्टांप जारी होगा। इसका उपयोग स्टांप के दुबारा उपयोग को रोकने के लिए किया जाता है। सभी डिलीवरी व नॉन डिलीवरी प्रधान डाकघरों द्वारा 21 जून 2021 को बुक हुए सभी मेल पर इसे अंकित करेंगे।

चित्तौड़ प्रधान डाक घर के अधीक्षक केके बुनकर ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर डाक विभाग द्वारा सुरक्षा मानकों का यूज़ करते हुए विशेष कार्यक्रम की योजना है। इस फिलैटलिक आयोजन में सचित्र कैंसिलेशन स्टांप टिकट के प्रिंट में एक पिक्टोरियल फिगर होगी, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा।

बता दें कि डाक टिकट के दुबारा यूज़ को रोकने के लिए उसे रद्दीकरण टिकट के माध्यम से विरूपित किया जाता है। डाक टिकट की दुनिया में, रद्दीकरण टिकट को एक वैल्युएबल कॉलेक्टिबल्स के रूप में देखा जाता है और इसे डाक टिकट के स्टडी या रिसर्च एक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट भी माना जाता है।

राजस्थान के इन डाकघरों में होगा विशेष कैंसिलेशन स्टांप जारी

राजस्थान के डाकघरों में विशेष कैंसिलेशन स्टांप जारी किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर हेड क्वार्टर, अलवर, भरतपुर, जयपुर जीपीओ, जयपुर जवाहर नगर, डीडवाना, बीकानेर, चूरु, जैसलमेर, पाली, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, जयपुर सिटी पिओ, भीलवाड़ा, किशनगढ़, कोटा, बाड़मेर, बूंदी, जालौर, हनुमानगढ़, डीग, चिड़ावा, विजयनगर, हिंडौन, झुंझुनू, चौहटन एसओ, झालावाड़, फतेहपुर शेखावाटी, बहरोड़, जयपुर सिटी पीएमजी पिओ, सीकर, टोंक, धौलपुर, जयपुर मुरलीपुरा, सिरोही के आबू रोड, बांसवाड़ा, दौसा, ब्यावर, नसीराबाद, उनियारा एसओ, कोटा न्यू ग्रेन मंडी, अलवर के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, कांकरोली, जयपुर सिटी के शास्त्री नगर, सिरोही, डूंगरपुर, रतनगढ़, पाली मारवाड़ जंक्शन, नागौर, श्रीगंगानगर, सांभर लेक, भीलवाड़ा के शाहपुरा, सीकर के श्रीमाधोपुर, जयपुर के शाहपुरा, जयपुर राजस्थान सचिवालय, उदयपुर, पिलानी एसओ, करौली, पाली के सुमेरपुर एसओ, गंगापुर, उदयपुर एसी में कैंसिलेशन स्टांप जारी किया जाएगा।

200 रुपए जमा कर खोल सकते हैं डाक टिकट संग्रह खाता

प्रधान डाक घर के अधीक्षक केके बुनकर ने बताया कि वर्तमान फिलैटली पहल आईडीवाई के पालन में विविधता जोड़ती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रधान डाकघर में 200 रुपये जमा करके डाक टिकट संग्रह खाता खोल सकता है और इतनी सीमित मात्रा में मुद्रित टिकटें और विशेष कवर आसानी से प्राप्त कर सकता है।

7 सालों से अलग अलग तरीको से मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

2015 में, डाक विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दो टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक निकाला। 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। 2017 में, संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन (यूएनपीए) ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 10 योग आसन दिखाते हुए टिकटों का एक सेट जारी किया। आईडीवाई पिछले छह वर्षों में दुनिया भर में रचनात्मक तरीकों से मनाया गया है। भारत में अतीत की कई खूबसूरत तस्वीरों में योग दिवस के अनोखे समारोहों को दर्शाया गया है।