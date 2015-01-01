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खेल-खेल में पढ़ाई:बूढ़ और भाेईखेड़ा स्कूल में खिलाैना बैंक स्थापित, अब जिले के 53 स्कूलाें में खिलाैना बैंक

चित्ताैड़गढ़4 मिनट पहले
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चित्तौड़गढ़ | खिलौना बैंक के लिए किट देते हुए।
  • अंत्याेदय फाउंडेशन मुंबई ने राजस्थान में अब तक 550 स्कूलाें में खिलाैना बैंक बनाए, मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति भी

सरकारी स्कूलाें के छाेटे-छाेटे बच्चे अब खेल खेल में पढ़ना सीखने के लिए प्रेरित हाे रहे हैं। शुक्रवार जिले की दाे स्कूलाें में खिलाैना बैंक की स्थापना हुई। इस सुविधा से अब तक जिले के 53 स्कूल लाभांवित हाे चुके हैं। शुक्रवार को गंगरार ब्लाक के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ एवं चित्ताैड़ पंचायत समिति के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भाेईखेड़ा में अंतोदय फाउण्डेशन मुम्बई के संस्थापक महेंद्र मेहता, भामाशाह सीए गहरीलाल रांका मुंबई व डॉ अशोक सिंघवी मुंबई व प्रारंंभिक शिक्षा विभाग चित्तौड़गढ़ के सहयोग से इस सत्र का दूसरा व तीसरा खिलौना बैंक स्थापित किया गया।

खिलौना बैंक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि एडीईअाे प्रारंभिक राजेन्द्र शर्मा थे। अध्यक्षता सुनील त्रिवेदी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, विशिष्ट अतिथि धर्मचन्द आचार्य केकडी अन्तोदय वरिष्ठ सद्स्य व वुमन पावर सोसायटी राष्ट्रीय युवा संघ के सदस्य अजमेर, गिरिराज सोमाणी, जय प्रकाश शर्मा विधि सलाहकार जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ, बीना शर्मा थे।स्कूलाें में खिलौना बैंक की स्थापना से विधार्थियों को खेल-खेल में नया सीखने को मिलेगा व बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि जाग्रत होगी।

फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य धर्मचन्द आचार्य केकड़ी द्वारा जिले में निशुल्क खिलौना व वस्त्र बैंक स्थापित करने का प्रयास जारी है। फाउंडेशन का काम प्रशंसनीय है। साथ ही भामाशाह व समाजसेवकों के सहयोग से ही इसी वर्ष नवोदय प्रवेश परीक्षा की पुस्तकें व सामान्य ज्ञान की पुस्तके भी उपलब्ध करवाई गई है। बीना शर्मा शिक्षिका तथा गिरिराज सोमानी को 1000 वस्त्र भी उपलब्ध करवाए गए। वरिष्ठ शिक्षक जयप्रकाश शर्मा मॉडल स्कूल गंगरार, सुनील शर्मा, शिक्षिका मंजीत कौर, ज्ञानेश्वर शुक्ल, भाईखेड़ा स्कूल की संस्था प्रधान अंजलि सालवी व शिक्षिका अभिलाषा ओझा उपस्थित थे।

अंतोदय फाउण्डेशन मुम्बई के संस्थापक एवं भादसाेड़ा निवासी महेंद्र मेहता वर्तमान में मुंबई में निवासरत है। उन्हाेंने दैनिक भास्कर काे बताया कि एक दिन अपनी पाैती खिलाैना से खेल रही थीं, उसी समय ख्याल आया कि देशभर में एसे कई बच्चे है जिन्हें शायद खेलने के लिए खिलाैने नहीं मिलते हैं। बस देश सहित प्रदेशभर के बच्चाें के इस सपने काे साकार करने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में यह मुहिम छेड़ी। इसके लिए सबसे सुगम माध्यम सरकारी स्कूलाें के लिए चुना। अब तक देशभर के 600 स्कूलाें में खिलाैना बैंक की स्थापना कर चुके है। इसमें सबसे अधिक राजस्थान प्रदेश के यानी 550 स्कूल शामिल है।

चूंकि भादसाेड़ा पैतृक गांव है। इसलिए जिले से गहरा लगाव है। इसलिए चित्ताैड़ जिले में अब तक 53 सरकारी स्कूलाें में खिलाैना बैंक की स्थापना की जा चुकी है। उन्हाेंने यह भी बताया कि फाउंडेशन द्वारा अब तक तीन हजार विधार्थियाें काे छात्रवृति भी प्रदान की जा चुकी है। जाे विधार्थी 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंकाें से उत्तीर्ण हाेते हैं। उन्हें छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

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