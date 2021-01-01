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निरीक्षण:बड़नगर तक बिजली इंजन से विंडो ट्रेलिंग महिला क्रू रेस्ट रूम के विस्तार का शुभारंभ

चित्तौड़गढ़3 घंटे पहले
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चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर उदघाटन करते महाप्रबंधक कंसल। - Dainik Bhaskar
चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर उदघाटन करते महाप्रबंधक कंसल।
  • रेलवे के महाप्रबंधक पश्चिम आलोक कंसल का रतलाम मंडल का तीन दिवसीय दौरा पूरा हुआ

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल का रतलाम मंडल पर तीन दिवसीय दौरा पूरा हो गया। इसके तहत मंडल के चित्तौड़गढ़, मंदसौर एवं बड़नगर स्‍टेशनों के निरीक्षण के साथ-साथ विभिन्‍न स्‍टेशनों पर यात्री एवं कर्मचारी सुविधाओं का शुभारंभ एवं निम्‍बाहेड़ा से बड़नगर तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण कर दाहेरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्यों का जायजा लिया।

चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला क्रू रेस्‍ट रूम एवं रनिंग रूम का विस्‍तार का शुभारंभ भी हुआ। मंडल रेल प्रवक्‍ता ने बताया कि महाप्रबंधक पश्चिम कंसल ने रतलाम मंडल के विभिन्‍न स्‍टेशनों पर यात्री सुविधा, कर्मचारी सुविधा, सुरक्षा/ संरक्षा से संबंधित कार्य, आधारभूत संरचनाओं से संबंधित कार्य, विद्युतीकरण कार्य या अन्‍य कोई विकासोन्‍मुख कार्य का समय-समय पर खुद आकर उनकी निगरानी एवं निरीक्षण कर उस पर उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

इसके तहत महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे कंसल का रतलाम मंडल का तीन दिवसीय दौरे में मंडल के चित्तौडगढ से बड़नगर तक के विभिन्‍न स्‍टेशनों का गहन निरीक्षण किया गया। कंसल ने चित्‍तौडगढ़ स्‍टेशन का गहन निरीक्षण‍ कियाञ। जिसमें स्‍टेशन पर पीने के पानी की जांच करते हुए पानी में टीडीएस एवं उसमें क्‍लोरिन की मात्रा की जांच की। चित्तौडगढ स्‍टेशन पर निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज एवं लिफ्ट का कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। यात्री आरक्षण केन्‍द्र जाकर पांच मिनट में टिकट बुक किया जा रहा है या नहीं इसकी जानकारी टिकट बुक करा रहे लोगों से चर्चा कर ली। चित्तौडगढ स्‍टेशन पर गाडियों की संख्‍या बढ़ने को ध्‍यान में रखते हुए लोको पायलटों की सुविधा के लिए रनिंग रूप के प्रथम तल पर सर्वसुविधायुक्‍त वातानुकूलित छ: कमरों एवं महिला क्रू के लिए अलग से वातानुकूलित महिला क्रू रेस्‍ट रूम का निर्माण किया गया है जिसका शुभारंभ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे ने कंसल ने किया।

माल लदान को बढ़ाने के लिए कंसल ने सीमेंट की लोडिंग बढ़ाने के लिए चित्तौडगढ के आस-पास के सभी सीमेंट उत्‍पादकों/लॉजिस्टिक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सीमेंट उत्‍पादकों एवं लॉजिस्‍टिक वालों को आने वाली समस्‍याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। वही कंसल ने चित्तौडगढ से निम्‍बाहेड़ा ‘सी’ केबिन तक दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। निम्बाहेडा से नीमच तक किए जा रहे दोहरीकरण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। निम्‍बाहेड़ा से बड़नगर तक विद्युत इंजन से विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण कर कर्व में गति एवं समपार फाटकों पर कर्मचारियों की सतर्कता की जॉंच की।

बाद में मंडल कार्यालय में अपर मंडल रेल प्रबंधक सहित सभी शाखा अधिकारियों के साथ बैठक कर मंडल में चल रहे विकासात्‍मक कार्यों की समीक्षा की। महाप्रबंधक कंसल ने रतलाम मंडल के गोधरा से नागदा खंड को भी 160 किमीप्रति घंटा की गति से गाडि़यों का परिचालन के लिए ट्रैक मेंटेनेंस एवं संरक्षा से संबंधित कार्य शीघ्रता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। चित्‍तौड़गढ़, मंदसौर, बड़ायला चौरासी, बड़नगर में स्‍थानीय सांसदों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा में उनके मांगों पर उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।

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