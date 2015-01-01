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शक्ति प्रदर्शन:कांग्रेस के मनोहर आंजना ने दाे पर्चे भरे, भाजपा के पूर्व विधायक बद्री जाट फिर पंचायतीराज में

चित्तौड़गढ़4 घंटे पहले
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  • जिला परिषद के 11 वार्डों के लिए आ चुके हैं 15 फार्म, शनिवार काे 12 जमा हुए

25 सदस्यीय जिला परिषद के नए बोर्ड चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के चौथे दिन शनिवार को कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराए। दाेनाें प्रमुख दलाें के प्रत्याशियाें की अधिकृत सूची नहीं आई है। लेकिन इसके पहले शक्ति प्रदर्शन शुरू हाे चुका है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के भाई व छोटीसादडी के कांग्रेस प्रधान रहे मनोहरलाल आंजना ने एक साथ दो वाडों के लिए नामांकन जमा कराया।

वहीं भाजपा से डेयरी चेयरमैन व पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट भी फिर पंचायतीराज चुनाव में उतर आए हैं। उन्हाेंने वार्ड चार से नामांकन दाखिल कराए। अब रविवार काे अवकाश रहेगा। नामांकन नौ नवंबर को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। शनिवार को कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर सर्वसम्मति या इकलाैते नाम हैं उन्हें इशारा कर दिया गया है।

आंजना ने निंबाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 13 के अलावा 18 से भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। जबकि आंजना के जिला परिषद की बजाय निंबाहेड़ा पंस सदस्य का चुनाव लड़ने की अटकल थी। मनोहर आंजना दोपहर दो बजे निम्बाहेडा चेयरमैन सुभाष शारदा व पार्षद रवि सोनी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर केके शर्मा के समक्ष नामांकन दाखिल किया।

कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राशमी ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष नुकुलसिंह भाटी ने भी वार्ड एक से नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पूर्व सुबह सवा ग्यारह बजे डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने चित्तौड़गढ़ विस क्षेत्र के वार्ड चार से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। विधायक चंद्रभानसिंह आक्या, लालचंद गुर्जर आदि साथ थे। एक दिन पहले वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में भूपें्द्रसिंह बड़ाेली भी फार्म भर चुके हैं।

बोले आंजना- जिला प्रमुख की दौड़ जनता तय करती है
कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मनोहरलाल आंजना ने जिला प्रमुख की दौड़ के सवाल पर कहा कि चुनाव लड़ना दौड़ नहीं कह सकते। ये क्षेत्र के मतदाता व परिणाम तय करते हैं। कांग्रेस से जीतकर आने वाले सदस्यों की संख्या पर ये निर्भर करता है। दो वार्डों से फार्म भरना तो कांग्रेस की रणनीति है। चूंकि पहले प्रतापगढ़ भी चित्तौड़गढ़ में ही था। इसलिए वे जिले के लिए नए नहीं हैं। गहलोत सरकार की योजनाएं व केंद्र की विफलताए जनता के समक्ष रखेंगे।

बेरिकेड्स के कारण देर, नामांकन जमा नहीं हाे सका
हुआ यूं कि चुनाव को लेकर पूरे कलेक्ट्रेट क्षेत्र को जिला निर्वाचन विभाग ने एक तरह से छावनी में तब्दील कर रखा है। मुख्य गेट के अलावा दोनों दिशा में बेरिकेड्स लगा कर जाब्ता तैनात है। ऐसे में पौने तीन बजे बाद अधिवक्ता रमेश दशोरा के साथ वार्ड 15 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नंदूबाई गाडरी प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। अधिवक्ता दशोरा ने बताया कि जगह जगह रास्ते बंद करने के कारण उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे और किस रास्ते से आरओ कक्ष पहुंचे। ऐसे में समय लगता रहा। हालांकि तीन बजने के कारण नंदूबाई नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाई। इतना जरूर कि फार्म जांच लिया गया। उनके प्रस्तावकों को अंतिम दिन समय से पूर्व बडीसादडी क्षेत्र से आने को कहा गया।

जाट बाेले- दो हैंडपंप तक नहीं लगाए सिर्फ तबादले किए
चित्तौड़गढ़ विस क्षेत्र से वार्ड 4 से भाजपाओ प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट के साथ पहुंचे विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने कहा कि दो साल से कांग्रेस सरकार की विफलताओं से जनता त्रस्त है। दो साल में गांवों का विकास ठप हो गया। दो हैडंपप तक कहीं नहीं लगे। हां तबादला उद्योग जरुर चला। इसलिए जनता फिर पंचायतराज में भाजपा को लाएगी। डेयरी चेयरमैन बद्री जाट ने कहा कि संगठन का जो निर्णय होगा वह सर्वोपरि है।

दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुहूर्त इसलिए ज्यादा जमा हुए नामांकन
शनिवार दोपहर एक से तीन बजे तक सबसे ज्यादा नामांकन पत्र भरे गए। दोपहर तीन बजे बाद दो तीन प्रत्याशी नामांकन पत्र लेकर आए लेकिन दाखिल नहीं कर पाए। आंजना, जाट व भाटी के अतिरिक्त वार्ड पांच से मोनिका शर्मा, वार्ड नौ से कैलाश जाट, वार्ड 11 से पूर्व उपसरपंच भंवर बलाई व सत्यनारायण, 13 से गब्बरसिंह, वार्ड 15 से हीरीबाई, वार्ड 17 से निवर्तमान जिला परिषद सदस्य डा ताराचंद व वार्ड नंबर 19 से नीलू चौबीसा ने फार्म भरा है।

14 वार्डों में अभी तक एक भी नामांकन पत्र नहीं जमा हुआ
जिला निर्वाचन अधिकारी केके शर्मा ने बताया कि शनिवार तक कुल 11 वार्डों के लिए कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। वार्ड 11, 13, 18 के लिए दो प्रत्याशियों नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर चार से एक प्रत्याशी ने दो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वही वार्ड नंबर एक, पांच, नौ, 15, 17, 19 व 20 के लिए एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र आया है। जबकि कुल 14 वार्ड ऐसे हैं जिनके लिए अभी तक एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

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