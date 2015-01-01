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आयाेजन:मातृ-पिृत पूजन कार्यक्रम में 22 परिवार 22 नवंबर को अाॅनलाइन जुड़ेंगे, चार पीढ़ियां एकसाथ आएंगी

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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  • इनीशिएटिव फॉर मोरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम होगा

इनीशिएटिव फॉर मोरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन के कोर ग्रुप के सदस्यों की ऑनलाइन फेसबुक पर मातृ पितृ पूजन वंदन, गुरुग्राम हरियाणा में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा एवं दीपावली मिलन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बेसिक कोर ग्रुप के अध्यक्ष सुशीला लड्डा ने की। इसमें सचिव भूपेंद्र आचार्य, सह सचिव पंकज झा, तकनीकी सलाहकार राकेश चौधरी, संरक्षक शिवनारायण मानधना, सुनीता भंडारी, ज्योति साहू आदि ने भाग लिया। कोर ग्रुप की इस बैठक में सदस्यों ने एक दूसरे को दीपोत्सव की मंगल कामनाएं की।

साथ ही संपूर्ण ग्रुप की ओर से समाज के प्रत्येक व्यक्ति, माता-बहन आबाल-वृद्ध को दीपोत्सव पंच पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। अध्यक्ष डॉ लड्ढा ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत कोठारी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को हरियाणा के गुरुग्राम में मातृ पितृ वंदन का केन्द्रीय ऑनलाइन कार्यक्रम होने जा रहा है । उसमें हमारे यहां चित्तौड़गढ़ से ऐसे 22 परिवार कोर ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर चयनित किए हैं, जिनमें तीन-तीन या चार-चार पीढ़ी तक के परिवार के लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए एक ही चूल्हे पर जलने वाले अग्नि देवता के आशीर्वाद से भोजन पाते हैं ।

ऐसे परिवारों का चयन कर हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए निवेदन किया है। फेसबुक पर होने वाले इस लाइव कार्यक्रम से 18 परिवारों ने जुड़ने के लिए सहमति प्रदान की है। उनके छोटे, अपने-अपने पिता-माता का चरण वंदना करके पूजन कर मातृ-पितृ वंदन का कार्यक्रम करेंगे। इसका लाइव प्रसारण होगा। संचालन सचिव भूपेंद्र आचार्य ने किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य: संयुक्त परिवाराें काे बढ़ावा मिले
डाॅ. सुशीला लढ़ा ने बतायाकि कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में परिवारों के छोटे होने की जो संकल्पना है वह कम हो। पुनः पारिवारिक प्रेम बने और संयुक्त परिवार की अवधारणा को पुष्टि और बल मिले। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, आसाम, बिहार इत्यादि राज्यों से इसी तरह के हजारों संयुक्त परिवार के सदस्य ऑनलाइन जुड़ेंगे।

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