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आज विश्व कैंसर दिवस:जिनके लिए कह दिया था घर ले जाकर सेवा करें, ऐसे 280 कैंसर राेगियाें काे भी जिंदगी दी एनसीडी सेल ने

चित्ताैड़गढ़3 घंटे पहले
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  • 2015 में यूनिट का संचालन शुरू हुआ, काेराेनाकाल में भी कई राेगी लाभान्वित

|कैंसर का नाम लेते ही पूरे परिवार के जेहन में एक ही बात हाेती है, अब क्या करें? इलाज के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे? पर अब चिंता की बात नहीं। जिला अस्पताल की एनडीसी सेल में कैंसर के उपचार काे लेकर काफी हद तक चिंता दूर हाे जाएगी। इस बात के गवाह एक-दाे ही नहीं बल्कि जिले के 280 से ज्यादा राेगी हैं।

इनमें से कई ताे इतने बीमार थे जिनके परिजनाें काे बड़े शहराें के निजी अस्पतालाें से यह कहकर छुट्टी दे दी थी कि आप इन्हें घर ले जाएं और सेवा करें। ऐसे राेगियाें काे जिला अस्पताल की इस सेल में नई जिंदगी मिल गई। काेराेनाकाल में ताे कैंसर राेगियाें के लिए यह यूनिट वरदान साबित हुई।

जिला मुख्यालय पर श्रीसांवलियजी राजकीय सामान्य अस्पताल परिसर में सितंबर 2015 में जिला एनडीसी यूनिट शुरू हुई। शुरुआत में इस यूनिट में बहुत कम मरीज आते थे। जैसे-जैसे राेगियाें काे इस यूनिट से लाभ मिलने लगा, अन्य अस्पतालाें में जाने की बजाय राेगी यहीं इलाज कराने आने लगे। इस यूनिट में अब तक 323 कैंसर राेगी पंजीकृत हुए। इनमें करीब 280 कैंसर ऐसे राेगी है, जिनकी लाइफ लाइन बढ़ गई है।

इन कहानियाें से जानिए किस तरह कैंसर राेगियाेें के लिए यह चिकित्सा इकाई वरदान बन गई
कहानी 1 ...करीब डेढ़ साल पहले निंबाहेड़ा ब्लाक के रानीखेड़ा के एक पुरुष के गाल ब्लैडर का कैंसर था। उसके परिजन उसे इलाज के लिए अहमदाबाद प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। वहां पर डाक्टर्स ने यह कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया कि अब घर पर ही सेवा कराे।

इसके बाद परिजनाें काे जिला अस्पताल की इस यूनिट के बारे में पता चला। इसमें अब तक उक्त राेगी काे नाै साइिकल कीमाेथेरेपी की दी जा चुकी है। अब यह राेगी वर्तमान में स्वस्थ है। यहां तक उसमें अब कैंसर ही खत्म हाे गया है। अब काेई दवा का सेवन भी नहीं कर रहा।

कहानी 2 ...जिला मुख्यालय की मधुवन निवासी एक शिक्षिका काे ब्रेस्ट कैंसर था। शुरुआत में उन्हाेंने बडे़ शहराें में इलाज लिया। लाखाें रुपए भी खर्च किए, लेकिन काेई आराम नहीं मिला। थक हारकर वे जिला अस्पताल की एनसीडी सेल में दिखाने पहुंचे।

यहां पर पांच साइकिल कीमाेथैरेपी की दी जा चुकी है। लगातार तीन साल तक उपचार के बाद अब वे स्वस्थ है और स्कूल में पढ़ाने भी जा रही है। परिजनाें ने इस सेल के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया है।

कैंसर के इलाज की तीन विधियां पहले से, अब इंटरवेंशनल ऑन्काेलाॅजी भी कारगर
1. सर्जरी: यह कैंसर का बेस्ट इलाज है। यह गलतफहमी है कि चाकू लगने से कैंसर फैलता है। सर्जरी में कामयाबी के आसार बहुत ज्यादा और रिस्क लगभग जीरो होता है।
2. कीमोथैरपी: इसमें मरीज को दवाएं दी जाती हैं, जो कैंसर सेल को मारती हैं। दिक्कत यह है कि ये कैंसर के साथ-साथ नॉर्मल सेल को भी मार देती हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जैसे कि बाल झड़ना, उलटी होना, कमजोरी होना आदि भी काफी होते हैं। कीमोथेरपी 3-3 हफ्ते के अंतराल पर दी जाती है। कितनी कीमो दी जाएंगी, यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है।
3. रेडियोथैरपी: कैंसर के सेल मारने के लिए मशीन की मदद से ट्यूमर पर कंट्रोल्ड रेडिएशन डाला जाता है। एक दिन में करीब 15-20 मिनट लगते हैं और हफ्ते में 5 दिन तक रेडियोथेरपी की जाती है। इस थेरपी में कई बार मुंह का सूखना, डायरिया, स्किन का काला होना जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
4. इंटरवेंशनल ऑन्काेलाॅजी: इसमें बिना चीरा लगाए सूई की मदद से सीधे कैंसर में दवा डाली जाती है या उसे जला दिया जाता है। लिवर से जुड़े कैंसर में यह ज्यादा असरदार है।

यह भी जानिए.... प्राइवेट में एक बार कीमाेथैरपी पर 15 से 20 हजार का खर्च, जिला अस्पताल में निशुल्क .... निजी अस्पताल में एक कीमाेथैरेपी पर औसतन 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है।

लेकिन जिला अस्पताल में यह निशुल्क है। इस यूनिट में अब तक पंजीकृत 323 राेगियाें काे 1100 कीमाेथेरेपी प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में 13 मरीजाें की कीमाेथेरेपी रनिंग में चल रही है। काेविड के दाैरान ताे यह यूनिट कई ऐसे राेगियाें के लिए वरदान बनी जाे मुंबई के बडे़ अस्पतालाें में उपचार ले रहे थे, लेकिन काेराेनाकाल के दाैरान वे वहां पर इलाज के लिए नहीं जा पा रहे थे।

ऐसे में इस यूनिट में नियुक्त डाक्टर तथा कार्मिकाें ने ऑनलाइन ऐसे राेगियाें काे सलाह एवं सहयाेग किया। उल्लेखनीय है कि फ़िज़ियोथैरेपिस्ट डॉ राकेश करसोलिया, जीएनएम अजय आमेटा व पप्पू कुमार शर्मा भी इस यूनिट में हैं। इस यूनिट में अब तक कुल 32417 रोगी जांच से लाभान्वित हुए है। जिसमें आउटरिच कैम्प के रोगी भी शामिल है।​​​​​​​

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