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नामांकन:काेटड़ी सहित क्षेत्र की 19 सीटाें के लिए भरे नामांकन

कोटड़ी4 घंटे पहले
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क्षेत्र की 19 सीटों पर होने वाले पंचायत समिति सदस्य चुनाव की घोषणा के साथ ही नामांकन शुरू हाे गया है। शनिवार को भाजपा समर्थित कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जिनमें मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष व उनके नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हैं। विधायक गोपीचंद मीणा के साथ प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी सीपी वर्मा को नामांकन पत्र सौपा।

क्षेत्र की 19 सीटों पर 23 नवंबर को मतदान होना है। शनिवार को क्षेत्र के दिग्गज नेताओं ने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए अल्प समर्थकों के साथ पहुंच कर नामांकन दाखिल किया। वार्ड नंबर एक से पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह की पत्नी संताेष कंवर, पारोली मंडल अध्यक्ष करण सिंह की पत्नी स्नेहलता कंवर, वार्ड 2 से कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। वार्ड 3 कोटड़ी से राजेन्द्र तेली व कल्याण आचार्य। वार्ड नंबर 4 से लाड़ देवी गुर्जर, वार्ड 5 से प्रेम देवी व स्वरूप कंवर ने नामांकन भरा। वार्ड नंबर 6 से कमला देवी व बादाम देवी, वार्ड नंबर 7 ललिता कंवर राणावत।

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