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कार्यक्रम:28 नवंबर व 5 दिसंबर को वार्ड सभाओं में रखेंगे वाेटर लिस्ट,मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम तय

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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चित्ताैड़गढ़ |बैठक में जानकारी देते जिला निर्वाचन अधिकारी।

जिलेभर में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। शुक्रवार सुबह कलेक्टर केके शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियाें एवं मीडिया कर्मियों के साथ बैठक हुई। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत जिले की पांचों विधानसभाओं की मतदाता सूचियों का ड्राॅफ्ट प्रकाशन किया है। आगामी एक माह तक का कार्यक्रम निर्धारित किया है।

आगामी 21 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 28 नवंबर अाैर पांच दिसंबर को बूथ लेवल अधिकारी वार्ड सभा होगी जिसमें मतदाता सूचियों का बूथलेवल अधिकारी द्वारा पठन किया जाएगा। 29 नवंबर एवं छह दिसंबर को बूथ लेवल अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। आवेदनाें का निस्तारण कर 18 जनवरी 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधयों से कहा कि वे बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। इस दौरान एडीएम मुकेश कुमार कलाल मौजूद थे।

कोरोनाकाल में ऑनलाइन आवेदन भी होंगे
कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के चलते ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता पोर्टल पर मोबाइल नंबर से पंजीयन कराकर आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार हो ताकि 18-19 आयुवर्ग के युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हाे सके।

जिले की पांचों विस क्षेत्र में 1507 मतदान केंद्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाने के लिए कहा गया। जिले की पांचों विस निर्वाचन क्षेत्रोें में 1507 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर सूची संबंधित आरओ कार्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलबध कराते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सभी 190 मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन
चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सभी 190 मतदान केंद्राें का भाैतिक सत्ययापन किया गया। तैयारियों का जायजा आरओ व एसडीएम श्यामसुंदर विश्नोई ने लिया। घाटा क्षेत्र के मतदान बूथों पर चुनाव के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक कार्यों का निरीक्षण किया। मतदान केंद्राें पर मिली कमियों में सुधार के लिए पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। निरीक्षण करते हुए आरओ ने व्यवस्थाओं की पूर्णता को मध्यनजर रखते हुए संबंधित विभागों एवं कार्मिकों को सजगता से कार्य करते हुए शेष बची हुई तैयारियां शीघ्र करने के लिए पाबंद किया। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन अंतिम चरण में 5 दिसंबर को होगा। इस दाैरान तहसीलदार शंकरलाल बलाई, कैलाशचंद मौजूद रहे।

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