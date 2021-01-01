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विश्लेषण:प्रचलित धारणाएं टूटी; कांग्रेस के सत्ताकाल में जिले के शहर कांग्रेस व गांव भाजपा के हो गए

राकेश पटवारी | चित्तौड़गढ़एक घंटा पहले
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  • प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दो साल में हुए चुनावों से निकला सबक

दो महीने पहले जिला परिषद के 25 में से 21 वार्ड और 11 पंचायत समिति में से 9 जितने वाली भाजपा को नगर निकाय चुनावों ने फिर झटका दे दिया। इस चरण में जिले की तीन छोटी नगर पालिकाओं कपासन, बेगूं व बड़ीसादड़ी में वो कहीं भी बहुमत नहीं जुटा पाई।

75 में से 30 वार्ड ही जीते। कांग्रेस को 40 सीटें मिली। करीब दो साल पहले जिले के तीनों बड़े निकायों चित्तौड़गढ़ नगर परिषद, निम्बाहेड़ा व रावतभाटा नगर पालिका में भी ऐसा ही हुआ था। तीनों जगह कांग्रेस के बोर्ड बने। आमतौर पर भाजपा का जनाधार गांवों के मुकाबले शहरों और कांग्रेस का गांवों में मजबूत माना जाता रहा। जिले में ऐसा पहली बार है कि सभी 6 नगर निकायों में कांग्रेस आगे रही पर जिप-पंस में भाजपा बहुमत से काबिज है।

कपासन: भाजपा के सभी 12 पार्षद एक साथ, एक निर्दलीय को ही और लेना है
कपासन में पिछला भाजपा बोर्ड विवादित और उठापटक भरा रहा। हाल के पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस जिले के इसी इलाके में ज्यादा आगे रही। इससे यहां उसका बोर्ड बनने की भी उम्मीद सबसे अधिक थी। आखिरी समय में गुटबाजी और ऊपर के दखल, दबाव ने समीकरण बिगाड़ दिए। बगावत व भितरघात बढ़ गई। मतदान बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार अलग अलग बाडाबंदी में गए। अब उसके सभी पार्षद एकजुट हो, तब भी बोर्ड बनाने के लिए उसे दोनों निर्दलीयों का समर्थन चाहिए, जबकि भाजपा के सभी पार्षद फिलहाल एक साथ है और वह एक निर्दलीय से भी सरकार बना सकती है।
ऐसे में विधायक अर्जुन जीनगर, चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक अशोक नवलखा और संयोजक प्रमोद बारेगामा सहित अन्य नेता इस जुगत में जुट गए है। हालांकि सत्तासीन कांग्रेस के नेता भी पूरी संभावनाएं तलाश रहे हैं।

बड़ीसादड़ी: कांग्रेस के पास बहुमत से 2 पार्षद ही अधिक, अनारक्षित चेयरमैन प्रत्याशी के चयन पर है भाजपा की नजर
यहां 25 में से 14 सीटें जीतकर कांग्रेस बोर्ड बना सकती है। सबसे अहम चेयरमैन प्रत्याशी का चयन है। जो इस बार भी अनारक्षित है। पिछले भाजपा बोर्ड में उठापटक के बाद कांग्रेस के दिलीप चौधरी चेयरमैन बने थे। दोबारा जीतने से वह भी दावेदार है। वे ओबीसी से हैं, सीट अनारक्षित है, इसलिए सामान्य वर्ग को मौका देने का दबाव है। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी का टिकट बंटवारे में अहम रोल रहा। जैन समाज बहुलता से निर्मल पितलिया के साथ राजपूत समाज से जीते राजेंद्रसिंह गहलोत व सुनीलकुमार सिंह के नाम भी दौड में है।

बेगूं: कांग्रेस के बोर्ड बनाने की राह सबसे आसान
कांग्रेस ने 25 में से 15 और भाजपा ने 8 सीटें जीती। दोनों अन्य पार्षद उसके साथ आ जाएं, तब भी उसके लिए बोर्ड बनाना आसान नहीं है। कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी जैसे संकेत नहीं है। विधायक राजेंद्र विधुडी निर्णायक रोल में है। भाजपा को सत्ता के दबाव, एंटी इंकबंसी के साथ जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ की अस्वस्थता से नुकसान हुआ।

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