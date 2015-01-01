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आकाेला से खबर:बड़गांव बांध से रेलनी का पानी टेल तक पहुंचा,25 फीट भराव क्षमता वाले बांध में अभी 16.60 फीट पानी, नहरों की सफाई होने से जल्दी पहुंचा पानी

चितौड़गढ़2 घंटे पहले
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बड़गांव बांध से सिंचाई के लिए नहरों में छाेड़ा पानी टेल तक पहुंच गया। बड़गांव बांध उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले की 3440 हैक्टेयर जमीन सिंचित करता है। पानी की अच्छी आवक होने पर रबी की पैदावार अच्छी होगी। आकोला से करीब 10 किमी दूर उदयपुर जिले की अंतिम छाेर पर यह बांध 25 फीट भराव क्षमता वाला है। चित्तौड़गढ़ जल के संसाधन विभाग उपखंड भूपालसागर के अधीन है। ज्यादातर सिंचाई जिले के कपासन क्षेत्र के ताणा, निलोद, मुरला, आकोला, गुंदली, चाकूड़ा, करजाली पंचायतों में हाेती है। जिले के 60 से अधिक गांव व उदयपुर जिले के करीब एक दर्जन गांव लाभान्वित हाेते हैं।

किसानाें ने बताया कि इस वर्ष नहरों की सफाई अच्छी होने तथा चने की बुअाई ज्यादा होने से पानी की मांग कम है। इसलिए पानी अंतिम छौर तक आसानी से पहुंच गया। सहायक अभियंता सत्यनारायण जीनगर, कनिष्ठ अभियंता प्रहलाद जाट ने इस बार नहरों की सफाई जल्दी शुरू करने के साथ देखरेख कार्य में दिलचस्पी रखने से नहरों की सफाई अच्छी हुई। यही कारण था इस बार दूसरे दिन ही नहर का पानी अंतिम छोर तक पहुंचा।

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