पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दिवाली अभियान:101 परिवारों को राशन व 101 छात्रों को स्टेशनरी किट दिए,हर घर दिवाली अभियान

चित्तौड़गढ़़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
हर घर दिवाली अभियान में जरूरतमंदों को राशन सामग्री देते हुए शिक्षक।

हर घर दिवाली अभियान में 101 जरूरतमंद परिवारों को राशन व 101 बच्चों को स्टेशनरी किट शनिवार काे बांटे गए। इस दिवाली कुछ नया-जरूरतमंदाें के घर दिया का संदेश देते हुए कुछ युवा शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है। ये जरूरतमंद लोगों को राशन एवं सरकारी स्कूलाें बच्चों को स्टेशनरी किट दे रहे हैं। स्थानीय समेत सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर व भीलवाड़ा से भी आर्थिक

सहयोग मिल रहा है। राशन किट में तेल, शक्कर, चावल, लक्ष्मी पूजन सामग्री व मिट्टी के दीपक हैं। अभियान से जुड़े शिक्षक गणेश उनियारा, रजनीश रोहिल्ला, शंभूलाल, नरेश पूनिया, ललितसिंह, परवीन ने उदपुरा घाटे के बड़ोदिया, सियालकुंड और मोड़जी का खेड़ा गांव में घर-घर जाकर जरूरतमंद लोगों को दिवाली किट एवं बच्चों को स्टेशनरी किट बांटे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें