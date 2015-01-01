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संयुक्त जांच दल ने की जांच:सेंती में मिठाई का नमूना लिया, मंगलवाड़ चौराहा से अवधिपार कोल्ड ड्रिंक नष्ट कराई,मंगलवाड़ और डूंगला क्षेत्र में 11 नमूने लिए, दो नमूने अमानक मिले

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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संयुक्त जांच दल ने की जांच

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार काे जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त जांच दल ने शहर एवं डूंगला तहसील के मंगलवाड़ चौराहा पर खाद्य सामग्री की दुकानाें से नमूने लिए। सीएमएचओ डॉ. रामकेश गुर्जर व नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) डाॅ. सुनील मीणा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल, संदीप अग्रवाल के सहयोगी महेन्द्रसिंह व जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि हितेश जोशी, विधि एवं बाट माप अधिकारी संध्या सोनी तथा स्पोट एनालिस्ट हरीश शर्मा व शंभू व्यास की टीम ने कार्रवाई की। शहर के बापूनगर सेंती में सदाबहार नमकीन एण्ड जूस सेंटर से गुलाब जामुन एवं मावा मिठाई का
नमूना लिया। न्यू जोधपुर स्वीट्स मंगलवाड़ चौराहा से मावा मिठाई तथा मेहता रेस्टोरेंट मंगलवाड़ चौराहा से ही मावा मिठाई का नमूना लिया। मेहता रेस्टोरेंट मंगलवाड़ चौराहा से कोल्ड ड्रिक अवधिपार होने से मौके पर नष्ट कराई। फर्मों से स्पोट टेस्ट के तहत 11 खाद्य पदार्थों के अलग अलग नमूनों की मौके पर जांच की। इनमें से दो नमूने अमानक पाए गए।

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