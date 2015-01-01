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महामिलन:मकर राशि में शनि पहले से ही मौजूद हैं 20 नवंबर को गुरु का भी हो जाएगा प्रवेश

चित्तौडगढ़4 घंटे पहले
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  • 118 साल बाद 20 को शनि और गुरु का महामिलन, बड़े बदलाव का है संकेत

ब्रह्मांड के देव गुरु बृहस्पति 20 नवम्बर को दोपहर 1:23 बजे अपनी स्व राशि धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। मकर में पहले से ही शनिदेव विराजमान है। 19 नवम्बर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक गुरु व शनि की युति मकर राशि में होगी। 6 अप्रैल से 21 सितंबर तक कुंभ राशि में गुरु आ जाएंगे और फिर से मकर में रहेंगे। ज्योतिषाचार्य अमित जैन ने बताया कि मकर राशि शनि की स्वयं की राशि में गुरु का गोचर काल नीच भंग

राजयोग बनाएगा। दोनों प्रमुख ग्रह की युति बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। इससे सत्ता में बदलाव का योग है साथ ही लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार करने वाले लोगों को स्थान परिवर्तन के साथ सुखद संकेत मिलेंगे। इससे पूर्व गुरु-शनि मकर राशि में 1902, 1961 में एक साथ आए थे। अपनी नीच राशि में बैठने के बाद देव गुरु बृहस्पति हालांकि अनिष्ट फल तो नहीं देते, लेकिन उनका शुभ प्रभाव कम हो जाता है।

ज्ञान, कर्म , धन के कारक है गुरु नवग्रहों में शुभ ग्रह माने जाने वाले बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह का कारक माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का कार्य माना जाता है और इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। यह ज्ञान के दाता हैं। ऐसा माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक ज्ञान व हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं और जिस जातक पर यह प्रसन्न होते हैं, उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश सम्मान मिलता है।

ग्रहों के मिलन से शिक्षा क्षेत्र में होंगे कई बदलाव
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि ग्रहों के मिलन के चलते होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि शनि व गुरु का मकर राशि में युति का प्रभाव लंबे समय से जो कानूनी मामले लंबित पड़े थे, उनके फैसले होने की संभावना बनेगी। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में कई तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। आईटी क्षेत्र में फिर से उछाल आने लगेगा। सभी जातकों को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने खर्चों पर काबू पाना होगा। गुरु का गोचर काल मे घन का संचय करने वालो को लाभ है।

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