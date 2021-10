मेवाड़ के दो बच्चे मॉडलिंग का लोकप्रिय चेहरा बने:टीवी में बच्चों को देखा तो मां से कहा था- स्क्रीन पर हम कब आएंगे, वेब सीरीज के बाद अब फिल्मों में आने की तैयारी

Hindi News

मेवाड़ के दो बच्चे मॉडलिंग का लोकप्रिय चेहरा बने: टीवी में बच्चों को देखा तो मां से कहा था- स्क्रीन पर हम कब आएंगे, वेब सीरीज के बाद अब फिल्मों में आने की तैयारी

तनिष्क के ऐड में अराध्या।

टीवी की चकाचौंध दुनिया सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है लेकिन हर किसी को कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका नहीं मिलता। मेवाड़ के दो बच्चे ऐसे है जो मुम्बई में छोटी सी उम्र में अपनी काबिलियत दिखाने में सफल हो रहे है। दोनों बच्चे वैसे तो सगे भाई बहन है और दोनों एक ही फील्ड में है। खास बात यह है कि दोनों को ही बड़े कलाकार 'One Take Artist' बोलते है। इनकी जर्नी में भले ही दोनों खूब मेहनत कर रहे है लेकिन इस मेहनत के पीछे असली मेहनत इनके मां की है। दरअसल, मां ने अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया।

एक विज्ञापन में अराध्या।

कमल आंजना और रंजनी आंजना प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी तहसील के बसेड़ा गांव के रहने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई और अपने काम के सिलसिले में परिवार वर्तमान में गुरुग्राम रहता है। कमल और रंजली का 11 वर्षीय बेटा अरनव आंजना और पांच वर्षीय आराध्या आंजना आज टीवी और विज्ञापन की दुनिया का चमकता सितारा बन गए हैं। बच्चों के अधिकतर विज्ञापनों में दोनों बच्चे अपना कमाल दिखा रहे हैं।

सनफीस्ट के ऐड में अरनव।

ऐसे शुरू हुई कहानी

2017 में जब अरनव अपने माता-पिता के साथ मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के घर गए तो वहां अरनव ने रिश्तेदार की बेटी को टीवी में देखा। उस समय अरनव ने अपनी मां को यूं ही बोल दिया था कि मुझे भी टीवी में दिखना है। उस टाइम मां ने इस बात पर गौर किया। मां रजनी को खुद को भी इस फील्ड में इंटरेस्ट था। उन्होंने इंडियन आइडल के सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। रंजनी ने बेटे के मुंह से निकली हुई बात को सच करने के लिए स्ट्रगल शुरू किया। यहां से अरनव की कहानी शुरू हुई।

कैनन के ऐड में अरनव।

मां का स्ट्रगल आया काम

रंजनी आंजना ने अपने बेटे का पोर्टफोलियो बनवाया। एक साल तक स्ट्रगल किया। उसके बाद 7 साल की उम्र में अरनव को पहला ब्रेक मिला। मैक्स और मिन्त्रा में पहली बार काम करने का मौका मिला। उसके बाद अरनव आंजना सनफीस्ट बिस्किट, केनन प्रिटंर्स, क्रेक्स, रॉकस्पोर्ट, मिन्त्रा फैशन, बिग बाजार जैसे ब्रांड्स के विज्ञापन में नजर आया है।

रवि किशन के साथ अरनव आंजना।

क्यूटनेस ने दिखाया जलवा, विज्ञापन के साथ साथ मिला वेब सीरीज और फ़िल्म में मौका

वहीं, दो साल की उम्र में आराध्या आंजना का भी पोर्टफोलियो बनाया गया। उसकी क्यूटनेस देखकर लोग उससे कनेक्ट होने लगे। छोटी सी उम्र में ही 'आज तक' चेंनल के एक प्रोजेक्ट में शुरुआत की। उसके बाद अराध्या ने वर्लपूल, हॉर्लिक्स, केडबरी, एशियन पेंट्स, पिअर्स, एल एंड टी, तनिष्क, रियल मी, व्हाट्सएप्प जैसे ब्रांडों के लिए काम किया है। कोविड टाइम में भी व्हाट्सएप्प के एक प्रोजेक्ट के लिए यूरोप जाना था लेकिन किसी कारण जाना नहीं हुआ तो कंपनी ने इसकी शूटिंग स्पेशली इंडिया में की। 10 सितम्बर से ही सोनी लाइव के ओटीटी में वेब सीरीज 'पोटलक' रिलीज हुई। इसके अलावा अराध्या ने 'गिल्टी माइंडस' वेब सीरीज में काम किया है। एक और वेब सीरीज दसु रेसिजन के लिए भी अराध्या को चुना गया है।अराध्या ने अभी श्रेयस तलपडे के साथ एक फिल्म भी साइन किया है।

शूटिंग के दौरान अराध्या अंजना।

पढ़ाई के साथ साथ शूटिंग भी

दोनों बच्चे अभी डीपीएस स्कूल में पढ़ाई करते है। अरनव 6th क्लास में और आराध्या अभी K.G में है। लॉकडाउन के दौरान दोनों का ऑनलाइन क्लास चला है और अधिकतर शूटिंग वीकेंड पर रखा जाता है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। शूटिंग के दौरान बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। बड़े एक्टर भी दोनों को 'One Take Artist' बोलते है। सांसद रवि किशन ने भी अरनव के साथ काम किया तब अरनव के लिए उन्होंने खुद ने 'One Take Artist' बोला था। दोनों ने इस काम के साथ साथ एजुकेशन पर भी फोकस रखा, इसलिए उनके सारे टीचर दोनों पर गर्व करते हैं।

शूटिंग के दौरान अरनव।

एक को पढ़ाई से है प्यार तो दूसरे को अभिनय से

अरनव को पढ़ाई से बहुत प्यार है। उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। अरनव को बुक्स पढ़ना, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। स्पेस ग्राफ को समझने की कोशिश करता रहता है। जबकि आराध्य को एक्टिंग से बहुत प्यार है। डायलॉग याद रखना मुश्किल होता है लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसे डायलॉग भी जल्दी याद हो जाते हैं। वह करीना कपूर जैसा बनना चाहती है। उसे कभी खुशी कभी गम फ़िल्म सबसे ज्यादा पसंद है। इन दिनों वह बुक रीडिंग की भी कोशिश कर रही है।

किसान परिवार से जुड़े है दोनों

75 वर्षीय दादाजी कालूराम आंजना एक काश्तकार परिवार से है और 11वीं के बाद पढ़ नहीं पाए। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दिया। बच्चों के पिता एक बिजनेसमैन है जबकि मां हाउस वाइफ। इसके अलावा इस समय अरनव और अराध्या दोनों के इंस्टाग्राम पर 80 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स है और इनके वीडियो देश-विदेश में वायरल हो रहे है।