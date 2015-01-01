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दुकान में आग:शॉर्ट सर्किट से मिठाई की दुकान में आग लगी, नगरपरिषद की दमकल ने आग पर काबू पाया

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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दुकान में आग लगी

शहर के उपनगरीय क्षेत्र सेंती स्थित मिठाई की दुकान में बुधवार रात आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया। सेंती में अंबिका जोधपुर स्वीट होम पर बुधवार रात शाॅर्ट सर्किट से आग लग गई। नगरपरिषद की दमकल ने आग पर काबू पाया। दुकान संचालक रतनसिंह ने बताया कि आग से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग रात 3:30 बजे लगी। प्रतिष्ठान के एमडी कानसिंह राजपुराेहित भी पहुंचे। आग से दुकान में रखी मिठाइयां खराब हाे गई। दीपावली के चलते यहां मिठाई का स्टॉक रखा जाे जल कर नष्ट हो गया।

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