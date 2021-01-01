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कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी बात रखेंगे:शिक्षक संवर्द्धन कार्यक्रम... चार महाद्वीपों से ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे रिसोर्स पर्सन

चित्तौड़गढ़3 घंटे पहले
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  • रचनात्मक सुधार के लिए एक सप्ताह का आयोजन एक फरवरी से 6 फरवरी तक होगा

महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के भूगोल विभाग में राज्य स्तरीय भूगोल विषय के शिक्षकों को संबंधित विषय में अद्यतन ज्ञान एवं शिक्षण पद्धति में नवाचारपरक बिंदुओं में रचनात्मक सुधार के लिए एक सप्ताह का का आयोजन एक फरवरी से 6 फरवरी के मध्य किया जा रहा है ।

यह कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर एवं स्थानीय महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञान गंगा कार्यक्रम शीर्षक के तहत आयोजित हो रहा है। आयोजन सचिव डॉ नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में 6 दिनों तक राजस्थान के 25 से अधिक जिलों के 50 सरकारी महाविद्यालय के सह एवं सहायक आचार्य भूगोल प्रतिभागी के रूप में भाग लेंगे। साथ ही स्थानीय महाविद्यालय से नेट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी एवं स्नातकोत्तर भूगोल के विद्यार्थी भी जुड़ेंगे ।इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी पंजीयन करा रहे हैं।

प्राचार्य प्रोफेसर आर एस पंवार ने बताया कि उद्घाटन सत्र में आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान आई ए एस संदीप नायक मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही राज्य समन्वयक नवाचार प्रकोष्ठ डॉ विनोद कुमार भारद्वाज , आयुक्तालय प्रतिनिधि डॉ जयदीप सिंह उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। आयोजन समन्वयक डॉ सीमा श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण चित्तौड़गढ़ जैसे कस्बाई क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करवाया जाना संभव हो पाया है।

पूरे राजस्थान में 23 महाविद्यालयों में इस तरह के आयोजन विभिन्न विषयों पर हो रहे हैं । स्थानीय महाविद्यालय को भूगोल विषय में मौका मिला है । पूर्व में भी विभाग 2019 में राष्ट्रीय स्तरीय तीन दिवसीय सेमिनार का सफल आयोजन कर चुका है । निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से भूगोल के शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय भूगोल के विद्यार्थियों को विशेष फायदा होगा।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी बात रखेंगे
कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन 4 महाद्वीपों से ऑनलाइन अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। उत्तरी अमेरिका के कनाडा से पॉल पारमर, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील से वैलेरिया परांडा, यूरोप के नीदरलैंड से ए. दैमन, फ्रांस से ए.के. शर्मा सहित भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी बात रखेंगे। इसके तहत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्रोफेसर कृष्णा मोहन, बड़ौदा से प्रोफेसर रोली कंचन , रोहतक से प्रोफेसर एस. के. बंसल, दिल्ली से प्रोफेसर निमित्त चौधरी, इलाहाबाद से प्रोफेसर अनुपम पांडे, शिमला से प्रोफेसर डी डी शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्रोफेसर एस.सी. कलवार, प्रोफेसर आर.एन. मिश्रा, उदयपुर से प्रोफेसर साधना कोठारी, प्रोफेसर सीमा जालान, जनार्दन राय नागर विद्यापीठ उदयपुर से प्रोफेसर सुनीता सिंह, भूगोल के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित अलवर से डॉ. मिलन यादव, भीलवाड़ा से प्रोफेसर एस एल हिरण, डॉ योगेश शर्मा ,बूंदी से डॉ संदीप यादव, बीकानेर से प्रोफेसर अहमद अली एवं सीकर से युवा भूगोलवेत्ता डॉ जितेंद्र डी. सोनी अपना व्याख्यान भूगोल से संबंधित विभिन्न विषयों पर देंगे।

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