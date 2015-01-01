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आदेश:रेलवे ब्रिज पर आरडीएसओ की मुहर लगे गर्डर ही लगेंगे,रेलवे बोर्ड ने दिए आदेश, हादसे राेकने के लिए निर्णय लिया

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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रेल लाइन से गुजरने वाले ओवरब्रिज अब पहले से अधिक मजबूत होंगे। अब अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के अप्रूवल वाले स्टील गर्डर का उपयोग ही ओवरब्रिज के स्पैन के लिए किया जाएगा। ऐसा ओवरब्रिज पर यातायात का लोड बढ़ने से नीचे गुजर रही ट्रेनों के ऊपर से जोखिम कम करने के लिए किया जाएगा। देश भर में बनने वाले ओवरब्रिज में आरडीएसओ की मुहर वाली कंपनियों के ही स्टील गर्डर लगाने के आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं।

रेल लाइन के ऊपर से गुजर रहे पुलों के हिस्सों के टूटकर गिरने की कई घटनाएं हाे चुकी हैं। पुलों के स्टील गर्डर की गुणवत्ता पर सवाल सात साल पहले कासगंज-बरेली ब्राडगेज रेलखंड पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने पर उठा था। यहां रेलवे की संस्था आरकोनम के 10 में से पांच गर्डर की गुणवत्ता आरडीएसओ की जांच में गड़बड़ मिली थी। ऐसे में आरडीएसओ ने तय मानक के ही स्टील गर्डर इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी।

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