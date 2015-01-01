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सड़क कार्य का निरीक्षण:सेतु मार्ग से दिवाकर नगर तक सड़क अब 13 मीटर चौड़ी हो जाएगी, 80 लाख रुपये. खर्च हाेंगे

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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दिवाकरनगर में सड़क कार्य का अवलोकन करते सभापति संदीप शर्मा।
  • नगर परिषद सभापति शर्मा ने सड़क कार्य का निरीक्षण किया, पहले सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी

नगर परिषद की ओर से महाराणा प्रताप सेतु मार्ग से दिवाकर नगर तक मुख्य सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। सभापति संदीप शर्मा ने गुरुवार काे मौका देखकर अधिकारियों को निर्देश दिए। एक्सईएन महेंद्रप्रकाश व्यास ने बताया कि महाराणा प्रताप सेतु मार्ग से चामटी खेड़ा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को चौड़ करने का काम प्रगति पर है।

यह सड़क पहले 5.5 मीटर थी, जिसे अब सीसी सड़क बनाकर 7.5 मीटर और चौड़ा किया जा रहा है। जिससे अब यह सड़क 13 मीटर की जाएगी। इस कार्य पर नगर परिषद द्वारा 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सभापति शर्मा ने बताया कि इस मार्ग पर आवागमन बढ़ गया है। सड़क सकड़ी होने से परेशानी हाे रही थी। क्षेत्रवासियाें एवं व्यापारियों ने भी सड़क को चाैड़ा करने की मांग कई बार की थी। इस दौरान जेईएन खेमराजसिंह, प्रहलाद तिवारी, विनोद लढढा, संदीप लढढा, शराफत, ओम काबरा माैजूद थे।

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