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राजयोग:परमात्म ज्ञान से आता है जीवन में परम संतुलन: शिवली बहन

निंबाहेड़ा4 घंटे पहले
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गीता में परमात्मा काे जीवन में संतुलन लाने की प्रेरणा देने वाला बताया है। हर क्षेत्र में चाहे वह व्यापारी हो या अन्य संतुलन ना होने की वजह से ना तो अपने स्वास्थ्य की ओर और ना ही परिवार व समाज की ओर समय वह ध्यान दे पाता है। विज्ञान हमें भौतिकता की अति में ले गया है। आज आध्यात्मिकता ही ऐसा समाधान नजर आ रहा है। जिससे सही मायने में जीवन संतुलित हो पाएगा।

उक्त विचार व्यक्त करते हुए प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सेवा केन्द्र की बीके शिवली बहन ने बताया कि जीवन और कर्म में संतुलन जरूरी है और साइलेंस की शक्ति से मन, बुद्धि व संस्कार अच्छी तरह कार्य करने लगते है। राजयोग का अभ्यास करने के पश्चात कार्य की अधिकता के बाद भी हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान राजयोग हमारी मानसिकता को ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। उन्होंने प्रतिदिन मेडिटेशन एवं ईश्वरीय ध्यान पर बल दिया।

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