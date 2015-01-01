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गुणवत्ता की पाेल:स्कूल की निर्माणाधीन सीढ़ियां ढही, घटिया निर्माण का आरोप, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई

चित्ताैड़गढ़2 घंटे पहले
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शादी गांव के सरकारी स्कूल में निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पाेल उस वक्त खुल गई जब सीढ़ियां ढह गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में कमरों का निर्माण चल रहा है। गुरुवार को अचानक आरसीसी में बनाई जा रही सीढ़ियां ढह गई। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस बारे में ठेकेदार को पहले भी सूचित किया था। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है।

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