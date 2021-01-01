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पल्स पोलियो अभियान:यह जागरूकता की तस्वीर, बच्चाें काे पाेलियाे की दवा पिलाने महिलाएं कतार में लगी रहीं

चित्ताैड़गढ़3 घंटे पहले
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चित्तौड़गढ़। यह मतदान नहीं, यह पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को खुराक पिलाने आई महिलाओं की कतार है। - Dainik Bhaskar
चित्तौड़गढ़। यह मतदान नहीं, यह पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को खुराक पिलाने आई महिलाओं की कतार है।
  • जिले में 1703 बूथाें पर एक लाख 54 हजार से अधिक बच्चाें काे पिलाई पोलियो दवा, आज घर-घर जाकर चिकित्साकर्मी पिलाएंगे बच्चों को दवा

पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 1703 बूथ पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाई गई। कुल 154078 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कलेक्टर केके शर्मा द्वारा जिला अस्पताल स्थित पोलियो बूथ पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया।

सीएमएचओ डाॅ. रामकेश गुर्जर, पीएमओ डाॅ. दिनेश वैष्णव,आरसीएचओ डाॅ. हरीश उपाध्याय, शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. महेन्द्र कुमार बालोत एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक विनायक मेहता उपस्थित थे। अब अगले दो दिवस वैक्सीनेटर की टीमें घर-घर जाकर सभी 0 से 5 साल तक के बच्चे जो रविवार काे दवा पीने से वंचित रह गए थे, उनको दवा साेमवार एवं मंगलवार काे घर-घर जाकर पिलाएंगे। वैक्सीनेटर टीमों के सदस्य दुर्गम क्षेत्र, दुरस्त क्षेत्र, कच्ची बस्ती, ईट भट्टों एवं घुमक्क्ड़ जाति के कबीलों तक पहुंच कर सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे।

अनदेखी शहरी बूथ पर न टेंट न ही कुर्सियां लगाई, पड़ाेसियाें से मांगकर व्यवस्था करनी पड़ी
पाेलियाे बूथाें की तैयारियाें में अनदेखी का नजारा भी देखने काे मिला। जिला मुख्यालय पर बूथ नंबर 52 पर कार्मिक दवा पिलाने के लिए पहुंचे। लेकिन यहां पर ना टेंट, ना ही कुर्सियाें की व्यवस्था थीं। इस संबंध में कार्मिकाें ने जिम्मेदार अधिकारियाें काे इसकी जानकारी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आनन-फानन में उक्त कार्मिकाें ने आसपड़ाेस से कुर्सियां एवं स्टूल्स मांगकर बूथ शुरू किया। इधर आरसीएचओ ने बताया कि ऐसा हाेना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्याें हुआ पता करेंगे।

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