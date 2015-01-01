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  • Three Child Laborers Freed From Kirana Shop Were Not Found In Quarantine Center, Sunil Kumar Ojha, Secretary, District Legal Services Authority Called Quarantine Center Superintendent

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क्वारेंटाइन सेंटर:किराणा दुकान से मुक्त कराए तीन बाल श्रमिक क्वारेंटाइन सेंटर में नहीं मिले,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार ओझा ने क्वारेंटाइन सेंटर अधीक्षक को बुलाया

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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चित्तौड़गढ़. बालकों के क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करते विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव।
  • एसपी और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष से स्पष्टीकरण और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी

शहर के सेंती में रेस्क्यू किए तीन बाल श्रमिक क्वारेंटाइन सेंटर में नहीं मिले। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एसपी, बाल कल्याण समिति और क्वारेंटाइन सेंटर अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की। बाल श्रम के खिलाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर चाइल्ड लाइन, श्रम विभाग और पुलिस की मानव तस्करी निरोधी इकाई ने बुधवार को सेंती में एक किराना दुकान से तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया था।

जिसके बाद बाल कल्याण समिति के माध्यम से इनको अस्थायी रूप से गाड़ी लाैहार परिसर में बने अस्थायी क्वारेंटाइन में आश्रय दिलाया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार ओझा बच्चों से बातचीत करने के लिए बुधवार रात 11 बजे क्वारेंटाइन सेंटर पर पहुंचे। वहां ये बच्चे नहीं मिले। इस पर क्वारेंटाइन सेंटर अधीक्षक को फोन कर बुलाया।

पता चला कि बच्चे गुरुवार सुबह तक भी क्वारेंटाइन सेंटर पर नहीं पहुंचे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण सचिव ओझा ने गुरुवार दोपहर अधीक्षक, एसपी चित्तौड़गढ़ और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष को अलग अलग पत्र भेजकर पूरे मामले में स्पष्टीकरण और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

अधीक्षक से पूछा गया कि ये बच्चे आखिर कितनी बजे लाए गए या नहीं। इसकी जानकारी दे। एसपी को पत्र में उनसे कार्य करवाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का समय, बाल कल्याण समिति द्वारा इनको क्वारेंटाइन सेंटर में रखने के आदेश के बाद भी पुलिसकर्मियों द्वारा इनको रातभर कहां रखा गया? मामले में किस अधिकारी या कर्मचारी ने अनियमितता बरती?

इनकी जानकारी मांगी गई। प्राधिकरण ने बाल कल्याण समिति से पूछा कि बच्चों को क्वारेंटाइन किये जाने का लिखित आदेश जारी किया गया नहीं? यदि किया तो उसका समय, एफआईआर और काउंसलिंग कराई क्या? क्वारेंटाइन के अलावा भी क्या कोई आदेश दिया।

एफआईआर और कोविड टेस्ट करवाने के आदेश दिए थे, सुबह जमा हो गए
टीम रेस्क्यू किए बच्चों को बुधवार रात करीब 10 बजे सीधे मेरे पास ले आई। इसके बाद बच्चों के परिजन भी आ गए। करीब आधा घंटा उनसे काउसंलिंग की। बच्चों की तबीयत, सर्दी का मौसम और उम्र आदि को देखते हुए हमने मानवीय आधार पर उन्हें परिवार को साथ रखते हुए मेडिकल चेकअप सहित कोविड टेस्ट करवाने, खाना खिलाने व एफआईआर की कार्रवाई पूरी करने के बाद क्वारेंटाइन सेंटर में जमा कराने के आदेश दिए थे। संभवतया रात में कोविड टेस्ट व मेडिकल चेकअप आदि नहीं हो पाने से पुलिस उनको समय पर सेंटर में जमा नहीं करा पाई। सुबह टेस्ट के बाद बच्चे क्वारेंटाइन सेंटर में जमा हो गए। जिनको बाद में नियमानुसार कार्रवाई कर परिवार को सौंपा।
-रमेशचंद्र दशोरा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़।

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