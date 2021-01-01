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जिला परिषद की पहली साधारण सभा:शहर एवं जिले के 50% गांवों में पेयजल के लिए तीन करोड़ की याेजना, 4 ब्लाॅक में टैंकर से सप्लाई के टेंडर

चित्तौड़गढ़3 घंटे पहले
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  • गर्मियों के दाैरान संभावित पेयजल संकट रहा प्रमुख मुददा

कमजोर मानसून के चलते जिला मुख्यालय सहित करीब 50 प्रतिशत गांवों में भी गर्मियों में पेयजल संकट आएगा। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने घोसुंडा बांध में शेष पूरा पानी शहर के लिए रिजर्व रखने सहित तीन करोड़ रुपए का प्लान बना रखा है। जिले के चार ब्लाॅक में टैंकरों से जलापूर्ति के लिए टेंडर भी कर लिए गए। यह जानकारी बुधवार को जिला परिषद की साधारण सभा में जनप्रतिनिधियों को दी गई।

जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ की अध्यक्षता और कलेक्टर केके शर्मा, भाजपा के तीनों विधायकों व उपप्रमुख भूपेंद्रसिंह बडोली आदि मौजूदगी में हुई इस बैठक में मनरेगा, बिजली, पानी, सडक व स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर चर्चा हुई। सबसे अहम मुददा पेजयल व्यवस्था का रहा। जिला प्रमुख सुरेश धाकड ने ही इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि उद्योगों को किस नियम व मापदंडों पर पानी दिया जाता है। कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर बोले कि घाेसुंडा बांध के कंथारिया क्षेत्र के किसानों ने फसल बो दी थी। अब चार महीने बाद फसल हटाने के लिए कहा जा रहा है।

कलेक्टर केके शर्मा ने कहा कि घोसुंडा बांध से केवल शहर में जलापूर्ति होती है। भूमि अवाप्ति और मुआवजे के बाद यह बांध हिंदुस्तान जिंक ही संचालित करता है। खेती को पानी का रिकार्डेड कोई प्रावधान नहीं है। इस बार पेयजल संकट के कारण पीएचईडी को भी इस पर बड़ी आपत्ति है।

बांध में पहले का मात्र 35 प्रतिशत पानी ही है, इसलिए यहां से 20 एमएलडी पानी लेने वाले जिंक को भी अभी मात्र 5 एमएलडी पानी दे रहे हैं। एक मार्च से यह भी बंद हो जाएगा। इसके सहित शहर की जलापूर्ति मेंटन रखने के लिए तीन कराेड का प्लान तैयार किया है।

इस बार भेरडा माइंस का पानी सेगवा हाउसिंग बोर्ड फिल्टर प्लांट तक भी पहुंचाया जाएगा। विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने भी कहा कि शहर को हर हाल में पानी मिले। शहर व आसपास की खदानों से इंडस्ट्री द्वारा जो पानी लिया जा रहा है, उसे भी बंद कराया जाएं। क्योंकि इसका असर भेरडा माइंस और भूजलस्तर पर असर पडेगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 50 प्रतिशत गांवों में भी संकट होगा। जिनकी सूचियां जनप्रतिनिधियों को भी दी जाएगी। पीएचईडी एसई केसी वर्मा ने बताया कि निम्बाहेडा, भदेसर, डूंगला आदि चार ब्लाक में टैंकरों से जलापूर्ति की दरें तय कर दी है।

कृषि उपनिदेशक कृषि विस्तार दिनेशकुमार जागा ने बताया कि इस बार औसत से कम 649 एमएम बारिश ही हुई है। बडीसादडी विधायक ललित ओस्तवाल ने खोडीप क्षेत्र की जलापूर्ति पर बल दिया।

घोसुंडा बांध के पेटे में बंद किए नलकूप भी फिर खोलेंगे
बैठक में कलेक्टर केके शर्मा ने बताया कि यह भी तय किया गया कि घोसुंडा बांध के पेटे में पहले के खुदे हुए 17 नलकूप को फिर ओपन करवाकर गहरा करवाया जाएं। बाहर खुदे हुए पांच नलकूप भी तैयार किए जाएं। ताकि इनसे भी पेयजल लिया जा सके।

319 रु. प्रति टैंकर दर पर हंसी छूटी, कहा- धोखा न हो जाएं...
चार ब्लाकों में टैंकर परिवहन की रेट 319 रुपए बताई गई तो जनप्रतिनिधि हंस पडे। विधायक जीनगर ने कहा कि कहीं धोखाा न हो जाए। तीन दिन सप्लाई न हो तो ठेका निरस्त करने का प्रावधान जोड़ें। कपासन प्रधान भैरूलाल जाट ने कहा कि टैंकरों पर जीपीएस सिस्टम लगेंगे।

एतराज: ओराई बांध से पानी लेने की योजना क्याें
बैठक में जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने पीएचईडी एसई से कहा कि ओराई बांध से जलापूर्ति की योजना क्यों बनाई जा रही है? क्षेत्रवासी मना कर रहे हैं कि बांध से पानी नहीं चाहिए। सरपंच इसकी एनओसी भी नहीं दे रहे हैं। फिर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? फिर भी चाहिए तो डाउन स्कीम से लेंं। वरना ओराई की हालत भी मेजा बांध जैसी हो जाएगी।

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