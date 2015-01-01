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भूपालसागर में गुर्जर आंदाेलन:भूपालसागर में रैली निकाली, जाम की चेतावनी दी,कर्नल किरोड़ीसिंह बैसला के नेतृत्व में जारी आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन दिया

चित्तौड़गढ़2 दिन पहले
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भूपालसागर|ज्ञापन देने के दौरान नारेबाजी करते गुर्जर समाज के लोग

अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, एमबीसी एवं देवसेना ने विभिन्न मांगों को लेकर भूपालसागर में रैली निकाली। प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष देशराज गुर्जर ने बताया कि कर्नल किरोड़ीसिंह बैसला के नेतृत्व में किए जा रहे आंदाेलन की मांगों को दो दिन में नहीं मानने पर हाईवे जाम किया जाएगा।

अभा गुर्जर महासभा जिलाध्यक्ष देशराज गुर्जर, तहसील अध्यक्ष पन्नालाल गुर्जर, परसराम बंजारा, भगवानलाल, दलीचंद, किशन, शिवनारायण, शांतिलाल, प्रकाशचंद्र, रामलाल, एडवोकेट भैरूलाल, नारायणलाल, रतनलाल अढानी, कन्हैयालाल, मोहनलाल, गोपाल, रामलाल सांवता, चंपालाल, दिनेश, सरपंच सोहनलाल, माधवलाल, छगनलाल उपस्थित थे।

प्रदर्शन में लिया भाग .... चित्तौड़गढ़| विभिन्न मांगों को लेकर पारसोली के हरपुरा में गुर्जर समाज के प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष देशराज गुर्जर, रतनलाल गुज्रर, नेमीचंद गुर्जर, हीरालाल काटूंदा, हरीश चंद्र गुर्जर, कन्हैयालाल गुर्जर, हीरालाल, भैरूलाल, नारायणलाल, लादूलाल, राकेश, प्रकाश, सत्यनारायण दिनेश ने भाग लिया।

इधर, रायका, रेबारी और देवासी जाति को आरक्षण देने की मांग उठी... विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल रायका, रेबारी व देवासी जाति को आरक्षण देने की मांग उठी है। रायका, रेबारी, देवासी महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मांगीलाल रायका, प्रदेश उपाध्यक्ष बृजराज रायका, जिलाध्यक्ष मिट्ठूलाल रेबारी के नेतृत्व में सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया कि बैंसला के हर निर्णय के साथ रायका समाज है। रायका, रेबारी, देवासी जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से जानी जाती है। वर्तमान में इस जाति को एमबीसी वर्ग में सरकार ने सम्मिलित किया है। पांच प्रतिशत आरक्षण सरकारी भर्तियों में देना तय किया।

वर्तमान में एमबीसी का पृथक से जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा है। केवल एक प्रतिशत आरक्षण एमबीसी में सम्मिलित जातियों को दिया जा रहा है। एमबीसी के प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दिलाएं। पिछली भर्तियो के बैकलाॅग में भी शेष चार प्रतिशत की भर्तियां की जाए। रायका समाज के जिला संरक्षक श्रीलाल रायका, रामेश्वरलाल रायका, जिला महामंत्री मूलचंद रायका, गणेश रायका, रामलाल रायका, शंभूलाल रायका, जिला उपाध्यक्ष बालुराम लडेर आदि मौजूद थे।

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