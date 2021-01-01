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पैंथर का रेस्क्यू:दो दिन पहले हाईवे पर घायल डेढ़ साल का पैंथर खेत में दुबका था; किसान के पीछे दौड़ा, रेस्क्यू कर इलाज के लिए उदयपुर भेजा

चित्तौड़गढ़एक घंटा पहले
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  • नजर मिलते ही मैं उल्टे कदम दौड़ा, पैंथर भी मेरे पीछे दौड़ा, मैं नीचे गिर गया, बचना मुश्किल था पर पैंथर ने ही कदम रोक दिए

उदयपुर फाेरलेन पर रिठाेला चौराहा के पास रविवार दोपहर चोटिल हालत में मिले पैंथर के शावक को खेत मालिक सहित ग्रामीणों की तत्परता से वनकर्मियों ने रेस्क्यू किया। सेमलपुरा वन चौकी में प्रारंभिक उपचार, परीक्षण के बाद उसे उदयपुर बायोलोजिकल पार्क में भेजा गया।

पैंथर दो दिन पहले रात में वाहन की टक्कर से चोटिल हो गया था। रिठोला में चतुर्भुज जाट के खेत पर उसका पुत्र नाथूलाल पिलाई करने पहुंचा। छोटे पेड़ के नीचे बैठे पैंथर पर नजर पडी तो वह उल्टे कदम भागा। पैंथर भी गुर्राते हुए पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि सीधा हमला नहीं किया। फसल में जाकर बैठ गया। सूचना पर सहनवा वन चौकी के मनोज शर्मा की टीम पहुुंच गई। शर्मा ने छोटा झाल डाला तो पैथर ने कदम आगे बढा दिए। दूसरे प्रयास में पैंथर झाल में आ गया। डीएफओ सुगनाराम जाट के निर्देश पर एसीएफ समिउल्लाहखान के नेतृत्व में टीम बडा झाल, ट्रेंकूलाइज्ड गन, पिंजरा आदि संसाधन लेकर पहुंच गए।

उपवन संरक्षक वन्यजीव टी मोहनराज ने भी रेस्क्यू टीम भेजी। उसके बाद उसे पिंजरे में ले लिया गया। टीम में रेंजर भगवतीलाल, सहायक वनपाल नारायणलाल, मनोज शर्मा, किशोर खटीक, राजू हाडा, सत्यनारायण सेन, गोपाल, नाथूसिंह, वनपाल राजेंद्र शर्मा शामिल रहे। पैंथर का कोटा मार्ग की सेमलपुरा चौकी पर डाक्टर धर्मेंद्र ने परीक्षण किया। इसमें पता चला कि ये एक-डेढ साल की मादा है। चोटिल होने से कमजोर हो गई। डीएफओ सुगनाराम जाट के निर्देश पर समुचित उपचार के लिए उसको उदयपुर बायोलोजिकल पार्क भेज दिया गया।

आंखों देखी
मैं दोपहर साढे बारह बजे गेहूं फसल की पिलाई के लिए पहुंचा। खेत के नीचली की ओर बने क्वारा में पानी देखने गया तो ठीक सामने पेड के नीचे पेंथर जैसा जानवर को बैठा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे देखकर वह गुर्राया तो मैं बिना देरी उल्टे पांव दौड़ा, लेकिन वो रपट कर मेरी ओर ही दौडा। हडबडाहट में मैं कुछ ही दूरी पर गिर गया, तब लगा कि अब जान बचना मुश्किल है। लेकिन पैंथर एकाएक पीछे रुक गया। मैं फिर उठकर भागने लगा तो पैंथर दौड़कर फसल में जाकर बैठ गया। मैंने आगे जाकर हाका डाला। भाई रामलाल, लक्ष्मण को बताया। सभी ने सुझबुझ रखी और वनकर्मी मनोज शर्मा को अवगत कराया। टीम 10 मिनट में आ गई और 15 मिनट में उसे पकड भी लिया। तब जाकर सभी को चैन मिला। (जैसा कि 42 वर्षीय किसान नाथूलाल जाट ने रामपाल सोनी कन्नौज को बताया।)

दो दिन पहले पैंथर के घायल होने की सूचना से अलर्ट थी वन विभाग की टीम
दो दिन पहले तडके चार बजे फोरलेन पर रिठोला के पास वाहन की टक्कर से पैंथर के चोटिल होने की जानकारी सहनवा वन चौकी को मिली थी। टीम पहुंची तब तक पैंथर निकल गया था। शनिवार को भी वनकर्मी उसका पता लगाने के साथ क्षेत्रीय ग्रामीणों को भी बताते रहे। चोट लगने से वह खेत में चला गया पर उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। रातभर तेज सर्दी और जबडे में चोट लगने से वह बीमार हो गया। इसी कारण किसान पर हमला नहीं किया।

आठ जनवरी को घोसुंडा बांध पर दिखा था पैंथर
गत8 जनवरी को चार साल का पैंथर घोसुंडा बांध में पानी पीने आया था जो बाद में हाका डालने के कारण भाग गया था।

कई सालों से इस क्षेत्र में है पैंथर का मूवमेंट, तीन बार मृत भी मिले
उदयपुर-चित्तौडगढ फोरलेन पर ठुकरावा की पहाडी, घाघसा, सहनवा, देवरी वन क्षेत्र व घोसुंडा बांध एरिये में बरसों से पैंथर का मूवमेंट रहा है। एक दशक पूर्व भी रिठोला चौराहा पर ही वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई थी। घाघसा पहाडी क्षेत्र में एक पैंथर मृत अवस्था में मिला था। सावा क्षेत्र में एक पैंथर पकड में आया था। दो साल पहले कोतवाली थाने और मीरानगर, कुंभानगर करणीमाता का खेडा बस्ती में भी पैंथर पकडा गया था।

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