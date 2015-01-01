पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शिविर:दो दिवसीय वैज्ञानिक पशुपालन एवं प्रबंधन शिविर आयोजित

चित्तौड़गढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की अनुसूचित जाति उप-योजना और प्रमुख अन्वेषक, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, राजूवास बीकानेर के तत्वाधान में वैज्ञानिक पशुपालन एवं प्रबंधन विषय में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बोजुंदा में किया गया।

शिविर के शुभारंभ में मुख्य अतिथि आलोककुमार सिंह, अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा ने प्रशिक्षणार्थियों को सं‍बोधित करते हुए बताया कि पशुपालन वैज्ञानिक तौर-तरीके से करे तो पशुओं से अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। डाॅ. आरके नागदा प्रभारी पशुधन अनुसंधान केन्द्र बोजुंदा ने मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

पशु प्रजनन के वैज्ञानिक तरीके को समझाया एवं देशी बकरियों का नस्ल सुधार किस तरह से किया जा सके इसकी जानकारी दी। प्रशिक्षण में डाॅ. सुमेरसिंह रावत, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने भैंस पालन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन, डाॅ. किरण खिचड़, पशुचिकित्सा अधिकारी ने शुद्ध दुग्ध उत्पादन व दुग्ध उत्पादों तथा फतेहदान चारण ने बकरियों के लिए चारा फसल -चक्र के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम के अन्त में डाॅ. मुकेश मीणा ने प्रशिक्षणार्थियों को बकरी फार्म का भ्रमण करवाया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डेयरी के एमडी नटवरसिंह चुंडावत ने कहा कि पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन एवं प्रबंधन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर आत्म निर्भर बन सकते है साथ ही सरस डेयरी की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डाॅ. मुकेश चन्द शर्मा ने मुख्य अतिथि को प्रतिक चिन्ह भेंट किया। डाॅ. मुकेश मीणा ने आभार जताया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें