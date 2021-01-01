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नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव:दो अध्यक्ष पद अनारक्षित लेकिन एक ही मिल पाएगा पुरुष को, कपासन में निर्दलीय के भरोसे हैं दोनों मंजू

चित्ताैड़गढ़3 घंटे पहले
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  • बेगूं में दोनों दलों के दो डमी प्रत्याशियों पर्चे खारिज हुए

नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। तीनों निकायों में अब इस पद के लिए दो-दो उम्मीदवार हैं। बेगूं में दोनों पार्टियों के एक-एक प्रत्याशियों के पर्चे सिंबल नहीं होने से स्वत: निरस्त हो गए।

इससे वहां कांग्रेस की रंजना लाड के अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है। इस तरह तीन में से दो पद अनारक्षित होने के बावजूद सिर्फ बड़ीसादड़ी में ही सामान्य पुरुष को चेयरमैन बनने का मौका मिलता लग रहा है। नपा अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में बुधवार को कपासन, बेगूं व बड़ीसादड़ी में संबंधित आरओ ने प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच की। कपासन और बड़ीसादड़ी में दोनों प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए।

बेगूं में दोनों दलों के एक-एक प्रत्याशी का पर्चा सिंबल नहीं होने से खारिज हुआ। बड़ीसादड़ी सामान्य सीट पर कांग्रेस के निर्मल पितलिया व भाजपा के राजेंद्र जारोली, कपासन ओबसी महिला सीट पर भाजपा की मंजूदेवी सोनी व कांग्रेस की ओर से निर्दलीय पार्षद मंजूदेवी आचार्य और बेगूं सामान्य सीट पर कांग्रेस की रंजना लाड और भाजपा के योगेश डिडवानिया मैदान में रहे हैं।

गुरुवार दोपहर तक नामवापसी के बाद जरूरी हुआ तो 7 फरवरी को मतदान होगा। चूंकि बेगूं और बड़ीसादड़ी में कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है, इसलिए दोनों जगह उसका बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। कपासन में दोनों मंजू की हार-जीत में एक मात्र अन्य निर्दलीय सयैद एजाज की भूमिका सबसे अहम रहेगी।

किंगमेकर ऐजाज दो दिन से भूमिगत : कपासन नगर पालिका के नए बोर्ड गठन में किंगमेकर बने निर्दलीय पार्षद सयैद दो दिन से भूमिगत हैं। बुधवार दोपहर से कांग्रेस नेता फिर उनके लिए एडी चोटी का जोर लगाते नजर आए। वहीं, भाजपा नेता ऐजाज के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। दोनों पार्टियां उन्हें उपाध्यक्ष पद देने को भी तैयार है।

आरोप.... मुझे गुमराह कर मनमर्जी की गई, यह ठीक नहीं: नरेंद्र पुरोहित
बेगूं नपा अध्यक्ष चुनाव में मंगलवार के नाटकीय घनाचक्र के बाद नाराज होकर गए कांग्रेस पार्षद नरेंद्र पुरोहित ने दूसरे दिन सोशल मीडिया के जरिये मन की बात कही। पुरोहित ने कहा कि मैं पार्टी फैसले का सम्मान करते हुए ही वोट दूंगा ताकि बहन रंजना लाड अध्यक्ष बनकर नगर का विकास कर सके।

मुझे फार्म भरने के नाम पर जिस तरह गुमराह कर समय निकाला गया। मेरा विरोध इसी बात का था न कि पार्टी के फैसले का। पुरोहित ने कहा कि मेरे से न तो किसी नेता किसी धनराशि की मांग की, मुझे न बाडाबंदी में रखा गया और न मेरे मामा पार्षद सत्यनारायण पालीवाल के अलावा किसी अन्य पार्षद से मिलने दिया गया।

प्रभारी का यह कथन गलत है कि अन्य पार्षद मेरे नाम पर सहमत नहीं थे। उन्होंने हम पार्षदों की न तो कोई बैठक की और न रायशुमारी की। बाहर ये अफवाहें भी उडाई गई चेयरमैन पद को लेकर मैं और मामा पार्षद पालीवाल लड रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के नाम पर सहमत थे और यह बात समय रहते शीर्ष नेतृृत्व को भी बता चुके थे।

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