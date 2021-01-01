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अपराध:दुकान पर बैठी महिला के गले से दो तोला सोने की चेन छीन भागे बदमाश, तीन गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़एक घंटा पहले
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  • शहर के पंचवटी में दुकान पर बैठे थे दंपती, 20 रुपए का ब्रश खरीदने आए युवक ने छीनी थी चेन, आरोपियों की बाइक जब्त

शहर के सेंती पंचवटी में किराना की दुकान में बैठी महिला के गले से एक बदमाश दाे ताेला सोने की चेन छीनकर भाग गया। कुछ दूरी पर उसका साथी भी खड़ा था। सदर थाना पुलिस ने एक घंटे में तीन आराेपियाें काे गिरफ्तार कर सोने की चेन बरामद की।

शहर के पंचवटी क्षेत्र में सिद्धार्थ पार्क के पास 62 वर्षीय राधेश्याम साेमानी व पत्नी रामकन्या घर में बनी किराना दुकान पर दोपहर एक बजे बैठे थे। दो युवक बाइक पर आए। एक युवक ने दंपती से 20 रुपए वाला ब्रश देने को कहा। राधेश्याम सोमानी ताक से ब्रश लेने गए तभी काउंटर के पास बैठी सोमानी की पत्नी रामकन्या के गले से दो ताेला सोने की चेन युवक ने खींच ली और भाग गया। एसपी दीपक भार्गव के निर्देश पर सदर थानाधिकारी दर्शनसिंह, एसआई देवीलाल, भगवतसिंह, डीएसपी मनीष शर्मा भी पहुंचे।

माेहल्ले में एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग देखी ताे एक बदमाश भागता दिखा। पुलिस ने आराेपी कच्ची बस्ती पंचवटी निवासी वसीम खान पुत्र बाबू खां व कुंभानगर तेजाजी के पीछे निवासी इकबाल उर्फ अप्पू पुत्र मोहम्मद सिद्धिक कृषि मंडी क्षेत्र से बाइक के साथ पकड़ा। पूछताछ के बाद तीसरे साथी शाहरुख पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कच्ची बस्ती के कब्जे से लूटी गई चेन बरामद कर गिरफ्तार किया।

चेन लूटने के बाद बदल दिया था बदमाशों ने हुलिया
पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के बाद लुटेरों की पहचान के बारे में कुछ संकेत मिले। पुलिस टीम ने एक युवक के घर के पास जानकारी जुटा ली। पुलिस टीम दाेनों युवकों को पकड़ने में जुट गई। दोनों युवकों ने अपने हुलिये भी बदलने की कोशिश की। गले में डाल रखे गमछे को रिठोला क्षेत्र में फेंक दिया। एक युवक ने पहन रखी जरीकेन को भी गाडी लौहार चौराहा क्षेत्र में फेंक दिया। जिसे पुलिस ने बरामद कर लिए। वारदात ट्रेस करने में कांस्टेबल भगवत सिंह का योगदान रहा।

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