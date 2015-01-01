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  • Weather: Three Times Difference In Night And Day Temperatures, Snowfall In North India Makes Night Temperature Between 9 To 11 Degrees, But Day Temperature Is 31 To 33 Degrees.

तापमान:मौसम: रात-दिन के तापमान में तीन गुना फर्क,उत्तर भारत में बर्फबारी से रात का तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच, लेकिन दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री चल रहा

चित्तौड़गढ़4 घंटे पहले
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दिवाली पहले ही पहाड़ों से आई ठंडी हवा और नमी ने मैदानी इलाके काे सर्द कर दिया। न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड हो रहा है। यानी सेहत के लिहाज से धोखा खाने जैसा मौसम है। उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां भी नजर आ रहा है।

रात में और अल सुबह-शाम सर्दी के असर से ज्यादातर लोगों ने इस दौरान गर्म कपड़े पहनने भी शुरू कर दिए। इस बार नवंबर के पहले सप्ताह और दिवाली पहले ही न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दूसरी ओर दिन का तापमान अभी भी 31 से 33 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। यानी रात व दिन के तापमान में तीन गुना अंतर है। दिन में गर्मी व रात में सर्दी के अहसास से खान-पान और पहनावे में चूक हो रही है। यह सेहत के लिए नाजुक समय है। कई लोग इसीलिए सर्दी-जुकाम, खांसी व बुखार की चपेट में आ रहे।

किसानों को सलाह: अभी रबी फसलों की बुआई पूरी करें... ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र उदयपुर के अनुसार इस समय किसान रबी की बुआई पूरी करें। उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था कर खेत तैयार करें। खासकर गेहूं की बुआई के लिए उन्नत किस्म राज 4079, 4083, 4120 व राज 4238 है। अभी गेहूं के साथ सरसों की बुआई भी पूरी कर ले। मौसम शुष्क रहेगा। तापमान अधिकतम 29 से 32 और न्यूनतम 9 से 12.7 डिग्री के बीच रहेगा। आपेक्ष आद्रता सुबह की 28 से 81 प्रतिशत और शाम की 15 से 26 प्रतिशत रहेगी। तीन से 9 किमी प्रति घंटा गति से पूर्वी हवाएं चलेगी।

अगले छह दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। रात का पारा दस डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डा प्रियंका स्वामी का कहना है कि रात के तापमान में और गिरावट आएगी। इसका मुख्य कारण उत्तरी हवाएं है। जो पहाडी इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंडी है। आर्द्रता में तेजी से कमी आने से भी सर्दी बढ़ रही है।
पानी से दूरी के कारण मैदानी क्षेत्र में ज्यादा सर्दी रहती है
जल में विशिष्ट द्रव्यता अधिक होने से वह तापमान में बदलाव को रोकता है। यही कारण है कि समुंद्र के पास वाले इलाकों में तापमान में अधिक बदलाव नहीं होता। जो स्थान अधिक दूरी पर होते हैं, वहां तापमान गर्मी में बहुत अधिक तो सर्दी में बहुत कम हो जाता है। उत्तरी-पश्चिम भारत में इसीलिए सर्दी तेज पड़ती है। इसमें हमारा जिला भी शामिल है। इस साल सामान्य से अधिक सर्दी पड़ने की संभावना है।
डाॅ. प्रियंका स्वामी, मौसम वैज्ञानिक

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