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विरोध प्रदर्शन:पेट्राेल-डीजल के दाम बढ़ाने पर युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका

चित्ताैड़गढ़3 घंटे पहले
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  • कलेक्ट्रेट चौराहा पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। जिला उपाध्यक्ष नितिन वर्मा ने बताया कि युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन सिंह तंवर के नेतृत्व में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रर्दशन किया।

जिलाध्यक्ष नवीन सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ते दामों से आमजन पर महंगाई बोझ बन रही है। राजस्थान में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2 प्रतिशत की कमी कर पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को बड़ी राहत दी है। इससे आमजन के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसाय को भी काफी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने जो पहल की है, केन्द्र सरकार को भी उसका अनुसरण करते हुये पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय करों में कमी कर लोगों को राहत देनी चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष युवराज श्रीमाली, ब्लॉक अध्यक्ष नयन ओझा, मनीष कटारिया, पार्षद कन्हा माली, राकेश गारू, अर्जुन चंदेला ,आशीष रेवाड़ा,युवा कांग्रेस जिला संयोजक रिजवान अशरफी,राहुल सिंह सोलंकी, दिग्विजय सिंह चौहान, गुलजार, बंटी,गोपाल आजाद, शाकिर हुसैन, संजू सैन, अंकित तनेजा,चकसू शर्मा, शुभम वैष्णव, निखिल पांडेय,सत्यनारायण तिवारी मौजूद रहे।

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