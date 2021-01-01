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हादसा:बाइक की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
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शंभूपुरा थाना क्षेत्र के सामरी पंप के पास युवक को बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। सामरी निवासी रतनसिंह (35) पुत्र भंवरसिंह रात 11 बजे साथियों के साथ कालिका माता के दर्शन के लिए जा रहा था। उसे बाइक ने टक्कर मार दी।

जिससे युवक की मौत हो गई। सूचना पर सरपंच अजय चौधरी, श्याम सिंह राजपूत व शंभूपुरा पुलिस पहुंची। आठ-दस युवक कालिका माता के दर्शन करने जा रहे थे। युवक केसरपुरा निवासी राजेश जाट को भी चोटे आई। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। टक्कर मारने वाले बाइक सवार युवकाें की पहचान हाे चुकी है।

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