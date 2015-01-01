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कोरोना की जांंच:त्याेहारी सीजन में 100-125 सैंपल लिए, बढ़ाए ताे सवा महीने बाद 110 रोगी,मरीज बढ़ना दूसरी लहर का संकेत

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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  • पहले घर-घर जाकर लेते थे सैंपल,अब लाेगों काे ही जांच कराने जाना पड़ रहा है अस्पताल

जिले में एक बार फिर से काेराेना के रिकाॅर्ड ताेड़ मरीज मिले हैं। शुक्रवार काे एक ही दिन 110 नए संक्रमित मिले। गत सवा महीने के बाद पहली बार 100 से अधिक काेराेना पाॅजिटिव सामने आए हैं। इससे पहले अक्टूबर माह के शुरुआती दिनाें में इतने मरीज आते थे। 100 से अधिक मरीज अंतिम बार 8 अक्टूबर काे 125 पाॅजिटिव आए थे।

डाॅक्टर्स का कहना है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि काेराेना की दूसरी लहर अा गई है। उनका कहना है कि लाेग लापरवाह भी हाेने लगे हैं। कई ऐसे लाेग भी बाजार में मिल जाएंगे की जाे मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और न ही लाेगाें से दूरी भी नहीं बना रहे हैं। आरआरटी प्रभारी डाॅ. घनश्याम चावला ने बताया कि शुक्रवार काे 110 नए पाॅजिटिव आए।

जिले में अब तक काेराेना के 8 हजार 752 काेराेना पाॅजिटिव आ चुके हैं। अब तक 7 हजार 31 काेराेना पाॅजिटिव ठीक भी हाे चुके हैं। शुक्रवार काे एमजी हाॅस्पिटल से 18 व्यक्ति ठीक हाेकर डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में रिकवरी रेट 80.33 प्रतिशत चल रही है। अब तक जिले में 132 लाेंगाें की काेराेना से जान भी जा चुकी हैं।

सर्दी से अब काेराेना मरीजाें की संख्या में बढ़ाेतरी हाे रही है। सर्दी के आगे आने वाले तीन महीने खतरनाक हैं। इन तीन महीनाें में सावधानी नहीं रखी तो स्थिति विकट हो सकती है।
डॉ. रोमिलसिंह, जिला प्रभारी चिकित्सा विभाग भास्कर

भास्कर विश्लेषण : दीपाेत्सव के दौरान सैंपलिंग 100 तक सिमटी, पहले यह आंकड़ा रोजाना 700 तक था

सितंबर-अक्टूबर में राेज 1000 से 1200 सैंपल लिए जा रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे सैंपल की संख्या कम हाेती गई और नवंबर में बहुत कम 400 से 500 तक रह गई। दिवाली के सप्ताह में ताे राेज 100-125 तक ही सैंपल रह गए। इसलिए मरीजाें की संख्या कम हाेती रही लेकिन दिपावाली के बाद अब जैसे-जैसे लाेग वापस सैंपलिंग करवाने के लिए आ रहे हैं पाॅजिटिव राेगियाें की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी राेज लिए जा रहे 600 से 700 सैंपल में भी अधिकांश सैंपल लाेग खुद ही देने आ रहे हैं। जबकि पहले जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग ने लाेगाें के घर-घर जाकर सैंपल लेने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब अधिकांश लाेग खुद ही सैंपल देने आ रहे हैं।

भीलवाड़ा में काेराेना की दूसरी लहर...एक साथ कुछ दिनाें से बढ़ते मरीजाें की संख्या काे देखकर डाॅक्टर्स कह रहे हैं कि भीलवाड़ा में काेराेना की यह दूसरी लहर है। मार्च में सबसे पहले देश में एक साथ भीलवाड़ा में राेगी मिलना शुरू हुए थे, लेकिन इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में काेराेना लहर आई और अब दिवाली बाद काेराेना की दूसरी लहर के संकेत हैं।

एमजी अस्पताल में फिर भरने लगे बैड...एमजी हाॅस्पिटल में फिर से काेराेना पाॅजिटिव मरीजाें की संख्या बढ़ने लगी है। यहां पर 225 बैड है। इनमें से 77 पर मरीज हैं। वहीं 148 खाली हैं। यहां पर अक्टूबर माह के अंतिम दिनाें में बहुत ही कम पाॅजिटिव राेगी थे, लेकिन एक बार फिर से काेराेना पाॅजिटिव राेगियाें की संख्या में बढ़ाेतरी हाेने लगी है। ​​​​​​​

सबसे अधिक पाॅजिटिव शाहपुरा व चपरासी काॅलाेनी में...शुक्रवार काे मिले काेराेना के 110 पाॅजिटिव में सबसे अधिक शाहपुरा क्षेत्र के 13 और चपरासी काॅलाेनी के 10 पाॅजिटिव राेगी शामिल हैं। शहर सहित जिलेभर में काेराेना पाॅजिटिव सामने अाने लगे हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारियाें का कहना है कि अब सैंपलिंग भी बढ़ाई जाएगी।​​​​​​​

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