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बनेड़ा में बनेगा तीसरा ईको पार्क:तकनीकी स्वीकृति के साथ 5 करोड़ का बजट मंजूर, टेंट, कैंप साइट, 3 मंजिला वाॅॅच टावर बनेगा

भीलवाड़ा4 घंटे पहले
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हमीरगढ़ और मेनाल के बाद जिले का तीसरा ईको पार्क बनेड़ा में बनेगा। तकनीकी स्वीकृति के साथ पांच करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो चुका है। 520 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनने वाले ईको पार्क को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। बनेड़ा ईको पार्क बनने के बाद जिले की तीन दिशाओं में ईको पार्क हो जाएंगे। 2018 में वन विभाग के शासन सचिव ने बनेड़ा ईको पार्क का प्रस्ताव रखा था। अब डीएमएफटी से वित्तीय स्वीकृति मिलते ही पार्क का काम शुरू हो जाएगा। हमीरगढ़ ईको पार्क 526 हेक्टेयर में है। करीब छह हेक्टेयर कम क्षेत्रफल में बनेड़ा ईको पार्क बनेगा।

पर्यटन 16 किमी की पक्की दीवार ईको पार्क के चारों ओर बनेगी। ताकि पार्क में अतिक्रमण न हो। अधिकांश क्षेत्र बनेड़ा चौराहा से शाहपुरा जाने वाली सड़क किनारे लापिया पहाड़ी मुख्य है। यहां प्रवेश द्वार बनेगा। गार्ड चौकी, जोपा (टेंट), टिकट विंडो, 6.5 लाख रुपए से सनसेट पाइंट बनाया जाएगा।

पौधरोपण उपवन संरक्षक डीपी जागावत ने बताया कि बनेड़ा ईको पार्क में सघन वन है। 2500 फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। ईको पार्क में ईको ट्रेल बिछाया जाएगा। 6 लाख रुपए का कैंपिंग साइट बनेगी। इसमें कमरे बनाए जाएंगे। तीन मंजिला वाॅच टावर बनेगाा। पार्क में दिशा सूचक लगेंगे।

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