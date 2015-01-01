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त्योहार का बाजार:सात माह में 9 हजार रुपए प्रति तोला महंगा सोना,इसलिए बढ़ा निवेश

भीलवाड़ाएक घंटा पहले
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  • सात माह में 9 हजार रुपए प्रति तोला महंगा सोना...इसलिए बढ़ा निवेश

कोरोनाकाल के करीब 7 माह में सोने के बढ़े दाम और दीपावली त्योहार नजदीक होने से लोगों का रुझान सर्राफा बाजार की ओर है। साथ ही शादियों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। चांदी की खरीदारी में भी चमक है। त्योहार के नजदीक आते ही सोने चांदी के भाव में तेजी आई है। शनिवार को सोना 52550 रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 65500 रुपए प्रति किलो (बिना जीएसटी) के बिकी है। लोगों का रुझान देखते हुए ज्वैलर्स नए-नए डिजाइन लाए हैं। बजट को ध्यान में रखते हुए ज्वैलरी कलेक्शन तैयार किया गया है। कम बजट में लाइटवेट ज्वैलरी की मांग है। हैवी लुक में दिखने वाली लाइटवेट ज्वैलरी को लेकर भी क्रेज है।

रोजगोल्ड में दिलचस्पी लंदन गोल्ड के संचालक प्रशांत सिंघवी ने बताया कि युवाओं में रोजगोल्ड की डिमांड काफी अच्छी है। टर्की स्टाइल ज्वैलरी काफी पसंद की जा रही है। बोल डिजाइन मंगलसूत्र की भी डिमांड है। त्यौहार और शादियों की बुकिंग की वजह से सर्राफा का रुख कर रहे है। एंटीक ज्वैलरी को लेकर उत्साह बीएम ज्वैलर्स के पंकज मालानी ने बताया कि मीनाकारी, टैंपल व एंटीक ज्वैलरी काफी पसंद की जा रही है। अब लोग ज्वैलरी खरीदने आने लगे हैं। नियमित कस्टमर की डिमांड व फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए लाइटवेट ज्वैलरी कलेक्शन तैयार किया है। शोरूम खुलते ही रेस्पांस मिला डीपी ज्वैलर्स के अनिल कटारिया ने बताया कि कोरोना के कारण इतने दिनों तक बाजार में मंदी थी। त्योहारी व शादियों के सीजन के साथ ही बाजार में चहल-पहल दिखने लगी है। अहमदाबाद, कोलकाता, सिंगापुर आदि की ज्वैलरी का क्रेज दिख रहा है प्लेटिनम ज्वैलरी कर रहे पसंद एबी ज्वैलर्स के मनीष बहेड़िया ने बताया कि कस्टमर प्लेटिनम ज्वैलरी काफी पसंद कर रहे हैं। इस ज्वैलरी में लवबैंड, वॉच, पेंडेंट सेट, ब्रेसलेट आदि के डिजाइन कलेक्शन में उपलब्ध है। सिंगापुर की ज्वैलरी जिसमें ऑरनामेंट वायर के अंदर मीने का वर्क ट्रेंड में है। त्योहार में सोने-चांदी में तेजी शिल्पी ज्वैलर्स के पंकज रांका ने बताया कि दो साल से सोने मे जबरदस्त रिटर्न आ रहा है। दो साल पहले 32 हजार रुपए तोला था जो कि अब 50 हजार पार कर चुका है। लॉकडाउन से पहले 41 हजार रुपए था। इस तरह 7 माह में 9 हजार रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ब्रांडेड ज्वैलरी की है डिमांड तनिष्क के पलाश खेमका ने बताया कि शादियों के लिए जड़ाऊ डिजाइन, पन्ने व टोपाज में मीनावर्क की ज्वैलरी कस्टमर को पसंद आ रही है। कई लोग डायमंड और गोल्ड दोनों ही लेना पसंद कर रहे हैं। ब्रांडेड ज्वैलरी के फायदे होने से रुझान आम सर्राफा दुकानों से अधिक ब्रांडेड शोरूम पर रहता है।

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