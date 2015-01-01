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सीडिंग का कार्य:राशन कार्ड में आधार सीडिंग से मिलेगा नेशनल पोर्टेबिलिटी का फायदा,योजना का लाभ उठाने के लिए सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है,

भीलवाड़ा27 मिनट पहले
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वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के रूप में किया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जो प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। बचे हुए लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोड़ने के लिए 25 नवंबर तक कार्यवाही की जाएगी।

आधार सीडिंग के काम में उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालक की मुख्य भूमिका निभाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदार की सहायता से नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में सीडिंग निशुल्क करवा सकते है।आधार कार्ड सीडिंग के लिए उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालकों को विभाग की अाेर से प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के

लिये एक-एक रुपए का भुगतान किया जाएगा। आधार सीडिंग के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कोविड-19 काे लेकर कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते के निर्देशानुसार सभी उपखंड अधिकारी व ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों से वीसी की।

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