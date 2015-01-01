पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोटड़ में वारदात:बेटे को मारने की धमकी देकर महिला से गहने छीन ले गए हथियारबंद चाेर,काेटड़ी थाना क्षेत्र के बीरमियास गांव की है घटना

भीलवाड़ा15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
बिरमियास गांव में चोरी की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।

कोटड़ी थाना क्षेत्र के बीरमियास गांव में शुक्रवार देर रात आधा दर्जन हथियारबंद चोर एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और जेवर ले गए। बदमाशों ने वारदात के दौरान घर में साे रही महिला के जाग जाने पर उसे उसके बेटे को मारने की धमकी दी। वहीं दाे अन्य घराें में भी चाेरी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

बीरमियास के रामधन जाट ने बताया कि शुक्रवार रात 2:30 बजे हथियारों से लैस आधा दर्जन चोर छोटे भाई गोपाल जाट के घर में कमरे की खिड़की को तोड़कर घुसे। गोपाल ड्राइवर का काम होने के कारण बाहर गया हुआ था। कमरे में गोपाल की पत्नी संताेष एक साल के बेटे प्रिंस के साथ सो रही थी। 4 बदमाश कमरे में आए, वहीं एक बदमाश खिड़की के पास बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था।

संतोष ने बताया कि बदमाशों के हाथों में कुल्हाड़ी व लोहे के सरिए थे। उसने बताया कि खटपट की आवाज सुनकर नींद खुली तो बदमाशों ने घेर लिया। हथियार दिखाते हुए कहा कि शोर मचाया तो बच्चे को जान से मार देंगे। इससे वह सहम गई। 2 बदमाशों ने संतोष के गले में पहना हुआ एक तोला सोने का मंगलसूत्र, एक तोला सोने की झूमरिया व आधा तोला सोने का मांदलिया छीन लिया।

वहीं कमरे में रखे चांदी के 800 ग्राम वजनी 2 जोड़ी पायजेब और 2 जोड़ी कड़े भी लेकर भाग गए। संतोष ने बरामदे में सो रहे ससुर भेरूलाल व जेठ रामधन को घटना की जानकारी दी। इससे पहले चोर प्रेमदेवी लोहार के घर में घुसे अाैर कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखी कपड़े भरी दो पेटियां चोरी कर ले गए।

उनमें कुछ नहीं मिला तो कानपुरिया के रास्ते पर पेटियों को फेंक गए, जो सुबह ग्रामीणों को मिल गई। वहीं गोपीचंद जाट के घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गए। उसे भी 1 किलोमीटर दूर गोरा का खेड़ा के रास्ते पर खेत में छोड़ गए। घटना का पता चलने पर सुबह बड़ी संख्या में लाेग इकट्ठे हो गए। कांग्रेस नेता शंकरलाल गुर्जर ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। थानाधिकारी नंदसिंह चौहान माैके पर पहुंचे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें