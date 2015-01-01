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पहली बार पकड़ा गया अंतरराज्यीय गिराेह:धनाेप मंदिर में चोरी करने वाले गिरफ्तार, दो राज्यों के 5 मंदिर थे टारगेट पुणे में चोरी से पहले दबोचा

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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आरोपी
  • पहली बार पकड़ा गया मंदिरों में चाेरी करने वाला अंतरराज्यीय गिराेह तीनों आराेपी सिरोही जिले के
  • माता के मंदिर से चुराई थी 40 किलो चांदी और अन्य जेवरात
  • अहमदाबाद का ज्वैलर बताता था कि कहां कितने जेवरात और उसी को बेची चांदी...सरगना पर 18 में 10 मुकदमें दर्ज हैं

शक्तिपीठ धनाेप माताजी में 7 दिसंबर काे हुई 25 लाख रुपए से ज्यादा की 40 किलाे चांदी के आभूषण और पतरे चाेरी के मामले में सिराेही के पिंडवाड़ा क्षेत्र के दाे भाईयाें सहित तीन आराेपियाें काे पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया। इस गिराेह ने मंदिर निर्माण से जुड़े एक मजदूर से सांठ-गांठ कर रैकी की और वारदात काे अंजाम दिया।

अंतरराज्यीय गिराेह से जुड़े आराेपियाें ने चांदी अहमदाबाद के एक सर्राफा व्यवसायी काे गलाने के लिए बेची थी। माल बरामदगी और आराेपी की गिरफ्तारी के लिए टीम अहमदाबाद भेजी है। एसपी प्रीति चंद्रा ने बताया कि मुख्य सरगना सिराेही के मालप निवासी अशोक पुत्र हुसा गरासिया और उसी गांव के दो भाई मोतीराम और लालाराम पुत्र कलाराम गरासिया को गिरफ्तार किया। अशोक गरासिया के खिलाफ पिंडवाड़ा थाने में 18 मामले दर्ज हैं। अधिकांश मंदिर में चोरी के हैं। पुलिस इस ज्वैलर्स समेत वारदात में काम में ली जीप के ड्राइवर की तलाश में है। एएसपी विमल सिंह ने बताया कि अहमदाबाद का ज्वैलर्स चोरों को मोबाइल से फोटो भेजता था और उनको यह भी बताना था कि कौनसे मंदिर में कितना चढ़ावा है।

वारदात के दो-तीन दिन बाद ही रमेश की माैत...पुलिस के अनुसार मंदिर में चाेरी के दाे-तीन बाद ही रमेश की किसी बीमारी से माैत हाे गई। माना जा रहा है कि रमेश भी इनके गिराेह में शामिल रहा हाेगा।

1 मंदिर निर्माण में लगे मजदूराें काे पैसे देकर पहले रैकी करते हैं फिर चाेरी
ये चाेर मंदिर निर्माण में लगे मजदूराें से संपर्क निकालते थे या पैसा देकर मंदिर की रैकी कराते थे। इसमें गिराेह के एक-दाे सदस्य शामिल रहते ताकि चाेरी के समय उनकाे ज्यादा जानकारी हाेने से दिक्कत नहीं हाे।

2 अहमदाबाद के ज्वैलर्स काे बेचतेे, वह बताता किस मंदिर में खजाना
पूछताछ में शामिल आया कि ये चाेर अहमदाबाद के ज्वैलर्स काे चाेरी करके वहां मिले जेवरात बेचते थे। ज्वैलर्स हाेने के कारण वह पता रखता था कि काैनसे मंदिर में कितने जेवरात, साेना या चांदी है।

जांच पत्थर तराशी करने वाले पिंडवाड़ा के, पुलिस ने कैंप कर जुटाई जानकारी
एसपी चंद्रा ने बताया कि खुलासे के लिए एएसपी शाहपुरा विमलसिंह नेहरा, भरत सिंह व फूलिया एसएचओ भागीरथ सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। मंदिर निर्माण में पत्थर तराशी का काम करने वाले अक्सर पिंडवाड़ा क्षेत्र के हाेते हैं। इस पर संदेह की सुई श्रमिकाें की ओर भी घूमी। मंदिर निर्माण में लगे 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। माेबाइल फाेन की लाेकेशन ट्रेस करने के साथ ही पिंडवाड़ा क्षेत्र में कैंप किया। वहां पकड़े तीनाें आराेपी की गतिविधियाें की जानकारी मिलने के बाद टीम पुणे भेजी।

तरीका मंदिर में काम कर रहे अपने गांव के रमेश की मदद से की रैकी
एएसपी विमलसिंह नेहरा ने बताया कि अशाेक ने मंदिर की रैकी के लिए गांव के ही मजदूर रमेश की मदद ली। रमेश धनाेप माता मंदिर में करीब डेढ़ साल पहले काम कर चुका था। रैकी के लिए घटना से डेढ़ महीने पहले रमेश के साथ लालाराम काे धनाेप भेजा। घटना के दिन मंदिर के गर्भगृह में अशाेक के साथ माेतीराम गया। लालाराम काे मंदिर के रास्ताें की जानकारी थी, इसलिए उसने निगरानी की। अशाेक चांदी उखाड़कर माेती काे देता रहा।

योजना मंदिर पर छाेड़ने के बाद हाईवे पर लेने अाया था ड्राइवर, 5 किमी पैदल चले आराेपी
तीनाें आराेपियाें काे क्रूजर जीप का ड्राइवर मंदिर के बाहर छाेड़कर गया था। वारदात के बाद तीनाें कच्चे रास्ते से करीब 5 किलाेमीटर पैदल चले और हाईवे पर ड्राइवर लेने अाया। भीम के रास्ते अपने गांव पहुंचे। वहां चाेरी के माल का बंटवारा तय कर गलाने के लिए अहमदाबाद भेजा। इसके बाद तीनाें पुणे चले गए, जहां किसी मंदिर में चाेरी करने की याेजना थी। इससे पहले ही पुलिस ने दबाेच लिया। आराेपियाें के माेबाइल में कई प्रमुख मंदिराें के गर्भगृह की फाेटाे मिले हैं। चाेरी के लिए मंदिर निर्माण में लगे मजदूराें की सहायता से गर्भगृह आदि के फाेटाे मंगवाते थे।

10 दिन में 20 हजार मोबाइल नंबर खंगाले

  • 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज जिनमें 15 से अधिक टाेल प्लाजा के देखे।
  • 20 हजार माेबाइल नंबर का विश्लेषण कर 100 संदिग्ध नंबर चिह्नित किए।
  • निर्माण में लगे 200 मजदूराें से पूछताछ।
  • 70 संदिग्ध लोगों से पूछताछ।

एसपी ने कहा था खुलासा होने पर ही दर्शन करुंगी, ऐसा ही किया...घटना के दिन एसपी मंदिर में माैके पर गई थीं। वहां ट्रस्ट के सदस्याें ने माता के दर्शन के लिए कहा लेकिन एसपी ने कहा था खुलासा हाेने के बाद ही दर्शन करुंगी। गुरुवार काे एसपी मंदिर पहुंचीं और माता के दर्शन किए। लाेगाें ने एसपी का साफा बंधवाकर अभिनंदन किया।

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