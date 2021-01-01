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  • Bahubali, Independents, Grew 3.75% Of The Votes, Won 17; BJP With Five Majority, Congress 14 Seats Away, BJP Reduced By 9.35%, Congress Increased By 4.68%

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निकाय चुनाव 2021:निर्दलीय ही बाहुबली 3.75% वोट बढ़े, 17 जीते; भाजपा बहुमत से पांच, कांग्रेस 14 सीट दूर, भाजपा के 9.35% वाेट घटे, कांग्रेस के 4.68% बढ़े

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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वार्ड 42 से जीतने पर मतगणना स्थल से पार्षद वर्षा दरियानी को ई-रिक्शा में बैठाकर घर लाए पति एवं पूर्व पार्षद जितेंद्र दरियानी। - Dainik Bhaskar
वार्ड 42 से जीतने पर मतगणना स्थल से पार्षद वर्षा दरियानी को ई-रिक्शा में बैठाकर घर लाए पति एवं पूर्व पार्षद जितेंद्र दरियानी।
  • नगर परिषद के 70 वार्ड में से भाजपा के 31, कांग्रेस के 22 और 17 निर्दलीय प्रत्याशी जीते
  • ये दिग्गज नहीं बचा पाए साख क्योंकि बहुमत भी नहीं मिला और गृह वार्ड में भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता पाए

जिले के सात निकायाें के रविवार काे आए चुनाव परिणाम में गंगापुर, जहाजपुर व शाहपुरा में भाजपा सीटाें में कांग्रेस से आगे निकल गई। कांग्रेस केवल एक निकाय आसींद नगर पालिका में आगे रही। भीलवाड़ा नगर परिषद व मांडलगढ़ में सीटाें के लिहाज से भाजपा आगे तो है, लेकिन बहुमत से दूर है।

गुलाबपुरा में कांग्रेस-भाजपा से एक सीट आगे है, लेकिन बहुमत से दाे सीटें कम हाेने व तीन निर्दलीय हाेने से समीकरण किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। सबसे ज्यादा चाैंकाने वाला रिजल्ट भीलवाड़ा नगर परिषद का रहा। भाजपा के गढ़ भीलवाड़ा शहर में पार्टी काे झटका लगा है। यहां भाजपा बहुमत से 5 सीटें जबकि कांग्रेस भी बहुमत से 14 सीटें दूर है। लेकिन पिछले कार्यकाल से सीटें बढ़ने के साथ 4.68% वाेट कांग्रेस के बढ़े हैं। जबकि भाजपा की 2015 की अपेक्षा सीटें कम हाेने के साथ 9.35% वाेट भी कम हुए हैं। निर्दलीयाें की ताकत 2015 के मुकाबले बढ़ी है। 2015 में 9 सीटाें पर निर्दलीयाें काे 25.33% वाेट मिले थे जबकि इस बार सीटें 17 हाे गई और वाेट प्रतिशत 3.75% से 29.08% हाे गया है। ये बाेर्ड बनाने के लिए निर्णायक की भूमिका में हैं। जिले के 7 निकायाें के 234 वार्डाें में सीटाें के लिहाज से भाजपा काे 110, कांग्रेस काे 85 और निर्दलीयाें काे 39 सीटें मिली हैं।

जिले की स्थिति: 7 निकाय

  • 3 भाजपा को बहुमत, 2 में आगे
  • 2 कांग्रेस को 1 में बहुमत,1 में आगे

ये दिग्गज नहीं बचा पाए साख क्योंकि बहुमत भी नहीं मिला और गृह वार्ड में भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता पाए
भाजपा : जिलाध्यक्ष लादूलाल के वार्ड 62, भीलवाड़ा शहर से तीसरी बार विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी के वार्ड 61 और सांसद सुभाष बहेड़िया के वार्ड 63 से पार्टी प्रत्याशी हारे।
कांग्रेस : कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा के वार्ड 62, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी के 17, मांडल विधायक रामलाल जाट के वार्ड 60 और जहाजपुर के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के वार्ड 30 से पार्टी प्रत्याशी हार गए।

सभापति के दावेदार

  • भाजपा: राकेश पाठक, रामलाल याेगी।
  • कांग्रेस: ओम नराणीवाल, मंजू पाेखरना।
  • सभापति पद के लिए नामांकन 2 फरवरी तक हाेंगे। 4 तक नाम वापसी और मतदान 7 काे हाेगा।

17 वार्डाें से निर्दलीयाें ने पार्टियों के समीकरण बिगाड़े
वार्ड 3 से लाड देवी माली, 8 से संताेष कंवर, 13 से नरेश जाट, 17 से जगदीश सिंह, 20 से राजेंद्र पाेरवाल, 31 से साेनम सबनानी, 35 से कैलाशचंद्र मूंदड़ा, 36 से सुशीला जैन, 41 से अाशा शर्मा, 48 से सागर बालमुकुंद, 49 से माेहम्मद सलीम, 52 से सुनील खाेईवाल, 57 से नाथूलाल राव, 59 से बादाम देवी, 60 से रेखा पुरी, 61 से शांति लाल डाड और 62 से ओमप्रकाश पाराशर।

बड़ी जीत : वार्ड 44
फईम फातिमा, कांग्रेस 3020
प्रतिद्वंद्वी: रतनीदेवी प्रजापत (भाजपा, 870) अंतर: 2150

छाेटी हार : वार्ड 9
लवकुमार जाेशी, भाजपा, 990
प्रतिद्वंद्वी: थानसिंह
(निर्दलीय, 973) अंतर: 17

भाजपा के 11, कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे हारे
भाजपा: वार्ड 20 से गाेविंद राठी, 28 से शिवप्रकाश झंवर, 31 से निशा जैन, 35 में ललित अग्रवाल, 36 ज्याेति अाशीर्वाद, 40 से तुलसीराम शर्मा, 48 से प्रहलादराय त्रिपाठी, 49 से शहजाद माेहम्मद रंगरेज, 60 से प्रतिभा माली, 61 से छैलबिहारी जाेशी और 62 से बाबूलाल टांक। इनमें से कई वर्तमान में संगठन के पदाधिकारी भी हैं।
कांग्रेस: वार्ड 13 से मनाेज पालीवाल व 23 से बलविंदर गिल।

जिन बागियों को निकाला अब उनके सहारे भाजपा
इस बार 17 निर्दलीय जीते हैं। भाजपा का दावा है कि इनमें 14 निर्दलीय हमारे ही बागी हैं। बागी होने के कारण पार्टी ने 16 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला था। लेकिन अब सभापति की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इनका ही सहारा लेना होगा।

निर्दलीयों के भराेसे 3 निकाय

  • भीलवाड़ा- किसी पार्टी काे स्पष्ट बहुमत नहीं। बाेर्ड अब निर्दलीयाें के सहारे ही बनेगा। दोनों पार्टियां जोड़तोड़ में जुटीं।
  • गुलाबपुरा- भाजपा की कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा है जबकि 3 निर्दलीय हाेने से किसी भी पार्टी का बाेर्ड बन सकता है।
  • मांडलगढ़- भाजपा कांग्रेस से 2 सीट आगे हैं लेकिन छह निर्दलीय हाेने के कारण समीकरण कुछ भी हाे सकते हैं।

भास्कर विश्लेषण: लाेकसभा चुनाव के बाद भाजपा का वाेट शेयर 38% घटा, कांग्रेस का 9.56% बढ़ा
नगर परिषद चुनाव में मिले वाेटाें का संकेत भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं जबकि अब तक बेजान कांग्रेस में इससे नई जान आई है। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काे मिले वाेट और इस बार नगर परिषद के चुनाव में मिले वाेटाें का विश्लेषण करने पर सामने आया कि दाे साल में कांग्रेस के वाेट शेयर में 21.90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मई, 2019 में हुए लाेकसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस का वाेट शेयर 9.56 प्रतिशत बढ़ा है। इधर, भाजपा का वाेट शेयर देखा जाए ताे विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 15.95 प्रतिशत और लाेकसभा चुनाव की अपेक्षा 37.99 प्रतिशत घट गया। हालांकि भाजपा के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियाें का कहना है इस बार परिषद चुनाव में निर्दलीय जीते 17 प्रत्याशियाें में से 13 भाजपा के बागी हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है।

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