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पीपली ग्राम पंचायत का मामला:ग्रामसभा से पहले ग्रामीणाें ने दी धमकी, 15 दिन में बजरी माफिया पर कार्रवाई नहीं ताे पंचायत पर लगाएंगे ताला

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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  • बजरी माफिया के वाहनाें से सड़क व नालियां टूटी, मकानों में भी दरारें आने की शिकायत
  • तेजसिंह स्मारक और शिव मंदिर का चबूतरा क्षतिग्रस्त, सुनवाई नहीं हाेने से लाेगाें में अाक्राेश

बजरी भरे वाहनाें से टूटती सड़काें व उड़ती धूल से खराब हाेती फसलाें काे लेकर शिकायत करने के बावजूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणाें में राेष बढ़ने लगा है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार काे पीपली ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से पहले देखने काे मिला। बनास नदी से बजरी ले जाने वाले माफिया के वाहनाें से सड़क व नालियां टूटने, शहीद स्मारक व शिव मंदिर के चबूतरे सहित आंगनबाड़ी भवन क्षतिग्रस्त हाेने से आक्राेशित ग्रामीण गुरुवार काे ग्राम सभा से पहले पंचायत भवन पहुंचे तथा धमकी दी कि 15 दिन में बजरी माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई ताे पंचायत कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा।

ग्राम पंचायत के पीपली व सियार गांव स्थित बनास नदी से माफिया द्वारा राेज 50 डंपर व 100 से अधिक ट्रैक्टर-ट्राॅली बजरी के अवैध परिवहन से क्षेत्र की सड़कें व गांवाें की नालियां टूट गईं। ओवरलाेड वाहनाें से गांव स्थित शहीद स्मारक व शिव मंदिर का चबूतरा व आंगनबाड़ी भवन भी क्षतिग्रस्त हाे गया। बजरी भरे वाहनाें से उड़ने वाली धूल से गेहूं, जाे, मेथी व सब्जी की फसलें भी खराब हाे रही हैं।

ओवरलोड वाहन निकलने से घराें में भी आने लगी है दरारें
ग्रामीणाें का कहना है कि बजरी भरे ओवरलाेड वाहनाें से सड़कें व नालियां ताे टूट ही रही हैं, कई घराें में भी दरारें आ गईं। कई बार तेज रफ्तार ओवरलाेड वाहन असंतुलित हाेकर घराें की दीवाराें तक काे ताेड़ चुके हैं। अधिकांश वाहन रात में चलने से पता भी नहीं चलता कि काैनसे वाहन की टक्कर से दीवार क्षतिग्रस्त हुई। पता चल भी जाए ताे माफिया हर्जाना देना ताे दूर धमकाकर चुप करा देते हैं। पुलिस व प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहा है।

शिकायत के बावजूद बजरी माफिया पर नहीं लगाया अंकुश
पीपली ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीशचंद्र जाट का कहना है कि बजरी माफिया के वाहनाें से शहीद स्मारक व शिव मंदिर के चबूतरे क्षतिग्रस्त हाे गए। धूल जमने से फसलें खराब हाे रही हैं। ग्रामीण सुबह पंचायत भवन पहुंचे तथा धमकी दी कि 15 दिन में बजरी माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई ताे पंचायत कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा। मंगराेप थाने व अन्य अधिकारियाें काे भी इस मामले में शिकायत की लेकिन माफिया पर कार्रवाई नहीं हाे रही।

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