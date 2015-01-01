पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शिक्षा में गुणवत्ता:शिक्षा रैंकिंग में भीलवाड़ा ने लगाई 9 पायदान की छलांग, 25वीं रैंक से 16वीं पर आया

भीलवाड़ाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

प्रदेश की सरकारी स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंक में भीलवाड़ा ने 9 पायदान की छलांग लगाई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की Aर से जारी अक्टूबर की रैंक में भीलवाड़ा जिला 16वें स्थान आ गया है। जबकि, सितंबर में प्रदेश में 25वां स्थान था। समसा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक प्रहलाद पारीक ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने जिला निष्पादक

समिति की मीटिंग में सभी शिक्षा अधिकारियों काे जिला रैंक में सुधार के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि शाला दर्पण पोर्टल पर नामांकन वृद्धि, आधार लिंकेेज, बिजली, पानी, शौचालय, खेल मैदान एवं परीक्षा परिणाम आदि 43 बिंदुओं के आधार पर हर माह स्कूल शिक्षा परिषद की अाेर से जिला रैंक तय की जाती है। उन्होंने बताया कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग एवं संस्था प्रधानों की अाेर से निर्धारित बिंदुओं पर किए बेहतर कार्य से जिला रैंक में सुधार हुआ।

इन 43 पैरामीटर के आधार पर तय होती है रैंकिंग
समसा एपीसी योगेश पारीक के अनुसार, शिक्षा विभाग की ओर से हर माह शिक्षा रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें सुधार के लिए पीईईओ को अपने अधीन स्कूलों के 43 पैरामीटर की सूचनाएं शाला दर्पण पर अपलोड करनी होती हैं। जिसमें शाला दर्पण पर जिले के स्कूलों में समुदाय से राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या की फीडिंग, ज्ञान संपर्क पोर्टल में प्राप्त राशि, बिजली, पानी की सुविधा से जुड़े स्कूल समेत 43 पैरामीटर वाले बिंदुओं को अपलोड किया जाता है।

जिला वार रैंकिंग... 6 नवंबर काे जारी प्रदेश की जिलावार शिक्षा रैंकिंग में पहले स्थान पर जयपुर, दूसरे पर चूरू, तीसरे पर हनुमानगढ़, चौथे पर चिताैड़गढ़, 5वें पर झालावाड़, 6 पर सीकर, 7 पर बूंदी, 8 पर बारां, नौ पर गंगानगर, 10 पर डूंगरपुर, 11 पाली, 12 बीकानेर, 13 झुंझुनु, 14 बांसवाड़ा, 15 टाेंक, 16 भीलवाड़ा, 17 अजमेर, 18 भरतपुर, 19 अलवर, 20 नागौर, 21 सवाई माधोपुर, 22 उदयपुर, 23 पर राजसमंद, 24 पर सिरोही, 25 पर धौलपुर, 26 पर बाड़मेर, 27 पर जालोर, 28 पर करौली, 29 पर जोधपुर, 30 पर जैसलमेर, 31 पर कोटा, 32 पर दौसा एवं अंतिम 33 वें पायदान पर प्रतापगढ़ जिला रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें