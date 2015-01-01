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  • Bhilwara, The Coldest In The Plains, Mercury 9.2 Degrees, Less Than Churu, A Difference Of 22.5 Degrees In Day And Night Temperatures

मौसम:मैदानी क्षेत्र में सबसे ठंडा भीलवाड़ा, पारा 9.2 डिग्री, चूरू से भी कम, दिन और रात के तापमान में 22.5 डिग्री का अंतर

भीलवाड़ा4 घंटे पहले
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भगवानपुरा. सर्द हाेती शाम में घर की अाेर चले परिंदे। तस्वीर भीमडियास के बस स्टैंड पर तालाब के किनारे की।

भीलवाड़ा लगातार एक सप्ताह से प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बना हुअा है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की बात करें ताे प्रदेश के 33 जिलाें में रात काे सबसे कम तापमान यहां का रहा है। एेसा एक या दो दिन से ही नहीं, एक सप्ताह से हाे रहा है। बारह दिन में रात के तापमान में लगभग 8 डिग्री तक की गिरावट अा चुकी है। माउंट अाबू जाे पहाड़ी क्षेत्र है वहां से केवल 4 डिग्री तापमान ही कम है। जिस तरह से दिसंबर में ठंड पड़ती है उसी तरह की ठंड इस बार जिले में अभी से पड़ने लगी है। अलसुबह और सूर्यास्त के बाद सर्दी होने लगी है। न्यूनतम पारा भी 8 से 9 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि दिन में अभी तक धूप का असर है।

यहां पर इतना बदलाव क्याें: जानिए भूगोल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डाॅ. इशाक कायमखानी से
प्रदेश में अन्य जिलाें के मुकाबले भीलवाड़ा में सबसे कम तापमान रहने का क्या कारण है इसे लेकर दैनिक भास्कर ने भीलवाड़ा निवासी व मोहनलाल सुखाडिय़ा विश्वविद्यालय उदयपुर के ज्योग्राफी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डाॅ. इशाक मोहम्मद कायमखानी से चर्चा की। डाॅ. कायमखानी ने बताया कि गत दिनाें पाकिस्तान की तरफ पश्चिमी विक्षाेभ सक्रिय हाेने का परिणाम है कि ठंड जल्दी आई है। खास ताैर पर भीलवाड़ा में तापमान कम रहने का कारण है यहां पर जलवायु दशा में परिवर्तन है। इसके कारण कुछ जगह पिछले दिनाें बारिश भी हुई थी। इस कारण भीलवाड़ा शहर के आसपास जलवायु सूक्ष्म दाब की एक पेटी बनी है जिसके कारण से भीलवाड़ा शहर के आसपास का क्षेत्र ठंडा हाे गया है। हालांकि जल्द तापमान पुराने औसत पर आ जाएगा जो दिन में लगभग 30-32 डिग्री व रात्रि का 14 से 16 डिग्री के बीच तापमान हो सकता है।

माउंट आबू 5 डिग्री पर ठिठुरा...
मरुस्थलीय शहर चूरू में सर्दी अधिक पड़ती है। वहां नवंबर के बाद तापमान कम हाेने लगता है। अभी चूरू दूसरे नंबर पर है। मौैसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री, चूरू में 10 िडग्री, चित्ताैड़गढ़ में 10.3, पिलानी (झुंझुनूं) तथा डबोक (उदयपुर) में 11.6 डिग्री तथा टाेंक में 12.1 डिग्री दर्ज। वहीं हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 5 डिग्री रहा।
12 दिन में 8 डिग्री गिरा तापमान: 12 दिनाें में तापमान में 8 डिग्री तक तापमान गिरा है। 25 अक्टूबर काे न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री था वहीं एक दिन पहले बुधवार काे तापमान 8.5 डिग्री तक पहुंच गया है। गुरुवार काे अधिकतम तापमान 31.7 व न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज हुआ।

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